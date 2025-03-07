Το Happy Traveller βρίσκεται στη Σύρο, ένα νησί με ξεχωριστή γοητεία, μοναδική αρχιτεκτονική, ιστορία που χάνεται στα βάθη του χρόνου και πλούσια πολιτιστική παράδοση. Στο προηγούμενο επεισόδιο, οι ταξιδιώτες μας περιηγήθηκαν στην Ερμούπολη, πρωτεύουσα του νησιού αλλά και των Κυκλάδων.

Δείτε το trailer:

Την Κυριακή 9 Μαρτίου, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα εξερευνούν το νησί εκτός Ερμούπολης. Στην Άνω Μεριά φτάνουν στην κορυφή Πύργος, το ψηλότερο σημείο του νησιού και στη συνέχεια στην απομονωμένη και πιο άγρια Άνω Μεριά της Σύρου. Επισκέπτονται το χωριό Σαν Μιχάλη με το ομώνυμο εκκλησάκι, το αρχαίο λατομείο αλλά και τις απομονωμένες παραλίες στα βορειοδυτικά. Βλέπουν τους αρχαίους οικισμούς του νησιού και τη φημισμένη σπηλιά του Φερεκύδη.

Στο νότιο τμήμα του νησιού, που είναι και το πιο τουριστικό με μαγευτικές παραλίες και γραφικούς κολπίσκους, απολαμβάνουν την Παραλία Βάρης, το Μέγα Γιαλό, την Ποσειδωνία, το Κίνι και όλες τις τοποθεσίες που ακούγονται στη Φραγκοσυριανή του Μάρκου Βαμβακάρη: Φοίνικας, Παρακοπή, Γαλησσάς, Ντελαγκράτσια, Επισκοπειό και Αληθινή.

Τέλος, περπατούν σε ένα απόκρημνο μονοπάτι για να φτάσουν σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά εκκλησάκια των Κυκλάδων, τον Άγιο Στέφανο που είναι χτισμένος μέσα σε σπηλιά δίπλα στη θάλασσα.

