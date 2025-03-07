Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, το «Άσε με να σ’ αγαπώ» επιστρέφει από το συγκρότημα REC. Σε μια απρόσμενη μουσική σύμπραξη, οι REC ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους Άνω Κάτω, το ανατρεπτικό σχήμα από τη Θεσσαλονίκη που ξεσηκώνει το κοινό με τα εκρηκτικά του live performances.

Η νέα εκδοχή του τραγουδιού φέρει τη σφραγίδα του Χριστόδουλου Σιγανού, τόσο στη μουσική όσο και στην παραγωγή, διατηρώντας τον δυναμισμό και το συναίσθημα που το έκαναν αγαπημένο. Οι στίχοι, υπογεγραμμένοι από τον ίδιο, μαζί με τον Valentino, τον Άρη REC Λουμάκη και τον Μάριο Καπότση, δίνουν νέα πνοή στο κομμάτι, κάνοντάς το επίκαιρο και συναρπαστικό για το σημερινό κοινό.

Το music video, σκηνοθετημένο από τον Alex Konstantinidi, απογειώνει την αισθητική του τραγουδιού με εντυπωσιακά visuals που συμπληρώνουν απόλυτα τον ανανεωμένο ήχο του.

Οι REC και οι Άνω Κάτω υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι με μια διασκευή που συνδυάζει το παλιό με το νέο, γεφυρώνοντας μουσικές γενιές και χαρίζοντας στο κοινό έναν νέο αγαπημένο ρυθμό.

Δείτε αποκλειστικές φωτογραφίες από τα γυρίσματα του video clip τους:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.