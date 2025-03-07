Στη Μεσσηνία βρίσκονται από την Τετάρτη το βράδυ, 5 Μαρτίου 2025, τα λαμπερά αστέρια του Χόλιγουντ, που αναμένεται να πάρουν μέρος στα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας «Οδύσσεια», του οσκαρικού σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν.

Πρώτος έφτασε ο ηθοποιός Ματ Ντέιμον -ομολογουμένως αγνώριστος- στο διεθνές αεροδρόμιο της Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος». Ο διάσημος ηθοποιός, όπως έχει γίνει γνωστό, θα ενσαρκώνει τον Οδυσσέα.

Λίγη ώρα αργότερα βγήκε και ο Τομ Χόλαντ, ο οποίος θα ενσαρκώσει τον Τηλέμαχο, ενώ εκεί βρίσκονταν και ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν μαζί με τον διευθυντή φωτογραφίας στις ταινίες του, Hoyte van Hoytema.

Hollywood star looks unrecognisable with a long grey beard as he makes a low-key arrival in Greece to film Christopher Nolan's $250million adaptation of The Odyssey https://t.co/u7QYhVld0e — Daily Mail Online (@MailOnline) March 7, 2025

Συνολικά έφθασαν 180 άτομα με δυο απευθείας πτήσεις από το Μαρόκο, μεταξύ των οποίων, ηθοποιοί, αλλά και το βασικό μέρος της παραγωγής. Όλοι τους επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία και ιδιωτικά οχήματα και αναχώρησαν για την περιοχή της Πυλίας, όπου θα παραμείνουν τις επόμενες ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα της σπουδαίας παραγωγής στη χώρα μας.

Η «Οδύσσεια» ακολουθεί τον Έλληνα ήρωα Οδυσσέα στο ταραχώδες ταξίδι του προς την πατρίδα μετά τον Τρωικό πόλεμο. Η ιστορία γράφτηκε από τον αρχαίο Έλληνα ποιητή Όμηρο πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια και είναι μια από τις παλαιότερες που απολαμβάνουν ακόμη οι σύγχρονοι αναγνώστες, αναφέρει το Variety.

Δείτε βίντεο από το καράβι που θα χρησιμοποιήσουν στα γυρίσματα της ταινίας:

Από τη Universal, που συνεργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια με τον Κρίστοφερ Νόλαν και έχει αναλάβει τη διανομή της ταινίας τον περασμένο Δεκέμβριο, ανακοινώθηκε ότι το «The Odyssey» είναι ένα «μυθικό έπος δράσης που γυρίστηκε σε όλο τον κόσμο με τη χρήση της ολοκαίνουργιας τεχνολογίας ταινιών IMAX». «Η ταινία φέρνει το θεμελιώδες έπος του Ομήρου στις κινηματογραφικές οθόνες IMAX για πρώτη φορά», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο Νόλαν έχει συγκεντρώσει ένα εντυπωσιακό καστ για την ταινία, με την Αν Χάθαγουεϊ στον ρόλο της Πηνελόπης, τον Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχο, τη Σαρλίζ Θερόν ως Καλυψώ, τη Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της Κίρκης, τη Ζεντάγια ως Αθηνά και τον Ρόμπερτ Πάτινσον να ενσαρκώνει τον Ποσειδώνα.

