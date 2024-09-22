Χριστίνα Μπόμπα: Η απίθανη αντίδραση των διδύμων της, όταν την είδαν στην τηλεόραση

Η Χριστίνα Μπόμπα από πριν έρθουν στον κόσμο οι δίδυμες κόρες της έχει λίγο πολύ κάνει πίσω στην δικές της φιλοδοξίες ρίχνοντας όλο το βάρος στο μεγάλωμα των κοριτσιών και τις επαγγελματικές δραστηριότητες που έχει η ίδια και ο σύζυγός της, Σάκης Τανιμανίδης.

Εξάλλου δεν χρειάζεται να βρίσκεται στην τηλεόραση για να επικοινωνήσει ότι θέλει. Έχει πολύ ισχυρά Social Media, είναι influencer και μάιστα με φανατικό κοινό και έτσι λέει ναι σε τηλεοπτικές προτάσεις μόνο αν την ενδιαφέρουν πολύ.

