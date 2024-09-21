Σίσσυ Χρηστίδου: «Θα απευθυνθώ στη δικαιοσύνη όσες φορές χρειαστεί για την προστασία των παιδιών μου»

Για τον δύσκολο χωρισμό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη, το πόσο επηρέασε τα παιδιά η υπέρμετρη έκθεση του διαζυγίου τους, την προσφυγή της στην ελληνική δικαιοσύνη αλλά και την προσωπική της ζωή σήμερα μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου. Έχει πρεμιέρα με το «Χαμογέλα και πάλι» και φαίνεται πως θέλει να το κάνει πράξη και στη ζωή, όχι μόνο στην TV.

Η παρουσιάστρια μίλησε στο περιοδικό ΟΚ, που κυκλοφορεί και είχε να πει πολλά.

