Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σίσσυ Χρηστίδου: «Θα απευθυνθώ στη δικαιοσύνη όσες φορές χρειαστεί για την προστασία των παιδιών μου»

Λίγο πριν την τηλεοπτική πρεμιέρα της η Σίσσυ Χρηστίδου έδωσε τη μία και μοναδική καθιερωμένη συνέντευξη της σεζόν

Σίσσυ Χρηστίδου

Για τον δύσκολο χωρισμό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη, το πόσο επηρέασε τα παιδιά η υπέρμετρη έκθεση του διαζυγίου τους, την προσφυγή της στην ελληνική δικαιοσύνη αλλά και την προσωπική της ζωή σήμερα μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου. Έχει πρεμιέρα με το «Χαμογέλα και πάλι» και φαίνεται πως θέλει να το κάνει πράξη και στη ζωή, όχι μόνο στην TV.

Η παρουσιάστρια μίλησε στο περιοδικό ΟΚ, που κυκλοφορεί και είχε να πει πολλά.

Περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: WomenOnly Σίσσυ Χρηστίδου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark