Η ένταση που δημιουργήθηκε εχθές στο σπίτι του BIG BROTHER ανάμεσα στον Χρήστο Ντεντόπουλο και στον Μπάμπη Καρατζά, με θέμα τη συμπεριφορά του δεύτερου απέναντι στη Μαρικέλλυ, δεν άφησε κανέναν ανεπηρέαστο.

Οι συγκάτοικοι έχουν διχαστεί ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που προσπαθούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να επαναφέρουν τις ισορροπίες. Η Μαρικέλλυ ξεκαθαρίζει τις δικές της προθέσεις απέναντι στον Μπάμπη. Παράλληλα, προσπαθεί να καταλάβει ποια ακριβώς είναι η αλήθεια και ποια είναι η στάση που πρέπει να κρατήσει απέναντι στους δύο άντρες.

Μετά από τα έντονα γεγονότα της εβδομάδας που προηγήθηκε, την πρώτη ποινή που δόθηκε και την κατάσταση στο σπίτι να παραμένει τεταμένη, φτάνει απόψε η ώρα της ψηφοφορίας των συγκατοίκων για την ανάδειξη των υποψήφιων προς αποχώρηση. Αυτή τη φορά οι ψήφοι δεν μοιράζονται και οδηγούν σε τρεις υποψήφιους…

