Οι βραβευμένοι με Emmy, Τζον Λίθγκοου και Τζίμι Σμιτς πρόκειται να επαναλάβουν τους ρόλους τους ως Arthur Miller ή αλλιώς Trinity Killer και Miguel Prado αντίστοιχα, στο νέο κεφάλαιο του διάσημου franchise «Dexter».

Η ολοκαίνουργια σειρά του Showtime, «Dexter: Resurrection» έχει ξεκινήσει τα γυρίσματα από τον Ιανουάριο στη Νέα Υόρκη.

Για την ερμηνεία του διαβολικού Trinity Killer, ο Λίθγκοου απέσπασε Εmmy, Βραβείο Critics' Choice και SAG, καθώς και μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Ο Σμιτς ήταν υποψήφιος για Emmy για το ρόλο του στην τρίτη σεζόν.

Σύμφωνα με το Deadline, oι θαυμαστές της θρυλικής σειράς έχουν πλέον συνηθίσει τις ανατροπές από τον κόσμο των νεκρών, ένα μοτίβο που ενισχύθηκε από την επανεμφάνιση του Λίθγκοου στο «Dexter: New Blood».

Στο νέο spinoff με επικεφαλής τον Μάικλ Σ. Χολ επιστρέφουν επίσης οι Ντέιβιντ Ζάγιας, Τζακ Άλκοτ, Χάρισον Μόργκαν και Τζέιμς Ρέμαρ.

Οι νέες προσθήκες που θα εμπλουτίσουν τη σειρά περιλαμβάνουν τους Ούμα Θέρμαν, Πίτερ Ντίνκλατζ και Κάντια Σάραφ, μεταξύ άλλων.

Ο δημιουργός του «Dexter», Κλάιντ Φίλιπς, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του showrunner και εκτελεστικού παραγωγού μαζί με τον Σκοτ Ρέινολντς και άλλους. Η Μόνικα Ρέιμουντ θα βρίσκεται στη σκηνοθετική καρέκλα για τέσσερα επεισόδια και ο Μάρκος Σιέγκα για τα υπόλοιπα έξι.

Ο Λίθγκοου, έχει στο ενεργητικό του δύο βραβεία Tony, έξι Emmy, δύο Χρυσές Σφαίρες, τρία βραβεία SAG και δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ. Πρόσφατα, πρωταγωνίστησε στο «Conclave» του Έντουαρντ Μπέργκερ, ενώ δάνεισε την φωνή του στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Spellbound». Επιπλέον, αναμένεται να υποδυθεί τον εμβληματικό Albus Dumbledore στη σειρά «Harry Potter» του HBO.

