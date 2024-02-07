Κάρμεν, σε χορογραφία του σπουδαίου χορογράφου Γιόαν Ίνγκερ στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει μια νέα παραγωγή του μπαλέτου «Κάρμεν», σε χορογραφία του σπουδαίου Σουηδού χορογράφου Γιόαν Ίνγκερ, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 2015 στη Μαδρίτη από το Εθνικό Μπαλέτο της Ισπανίας. Από τις 7 Φεβρουαρίου 2024 και για έξι μοναδικές παραστάσεις στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, σε μουσική διεύθυνση Έκτορα Ταρτανή. O Ίνγκερ ανέλαβε το ρίσκο και την πρόκληση να δημιουργήσει μια καινούρια χορογραφία για την ηρωίδα του Μπιζέ, η οποία θεωρείται το σύμβολο του έρωτα και της ελευθερίας, θέτοντας ως προτεραιότητά του μια διαφορετική ανάγνωση της διάσημης ιστορίας. Έτσι επέλεξε να επικεντρωθεί στο θέμα της βίας, μέσα όμως από τη ματιά ενός παιδιού. Υπό αυτή την οπτική γωνία ο Ίνγκερ προτρέπει τον θεατή να παρακολουθήσει τη δράση της ιστορίας μέσα από το φίλτρο της αθωότητας.

Παραστάσεις: 7, 10, 14, 15, 18, 25 Φεβρουαρίου 2024 | Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακή: 18.30)

Εισιτήρια: €15, €20, €30, €35, €42, €50, €55, €70 • Φοιτητικό, παιδικό: €12 • Περιορισμένης ορατότητας: €10. Προπώληση: ticketservices.gr

Εθνική Λυρική Σκηνή, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. Τηλ. Ταμείων: +30 213 0885700 . Εmail Ταμείων: boxoffice@nationalopera.gr (Καθημερινά 09.00-21.00) | https://www.nationalopera.gr

Μαρινέλλα και Μπέττυ Μαγγίρα στο Nox

«Σήμερα…», αλλά και αύριο, και πάντα, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού η Μαρινέλλα θα μας μαγεύει. Γι΄αυτό οι παραστάσεις της παρατείνονται κάθε Τετάρτη στο NOX έως και τις 10 Απριλίου. Με τη Μαρινέλλα να μας παρασύρει σε ένα σπάνιο μουσικό ταξίδι, μαζί της η μοναδική Μπέττυ Μαγγίρα και ο Στέλιος Διονυσίου όπου απογειώνει τις βραδιές με τις μεγάλες του επιτυχίες.

Κάθε Τετάρτη στις 21:00 έως τις 10/4

Εισιτήρια: Από 20€. Προπώληση: more.com

Nox, Ιερά Οδός 18-20, Αθήνα. Tηλέφωνο: 21 0341 1000.

Το αίνιγμα του προσώπου: Ομαδική έκθεση στην Γκαλερί Κουρντ

Η Γκαλερί Κουρντ παρουσιάζει την πρώτη έκθεση της νέας χρονιάς με τίτλο «Το αίνιγμα του προσώπου», που φιλοξενεί έργα τριών ζωγράφων του Ζαχαρία Παπαντωνίου, της Πελαγίας Κυριαζή και του Giampaolo Russo. Για την έκθεση «Το αίνιγμα του προσώπου» και τη δουλειά των καλλιτεχνών, γράφει η επιμελήτρια της έκθεσης Ελένη Βαροπούλου: «Με τις ζωγραφικές προτάσεις τους, η Πελαγία Κυριαζή, ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου και ο Giampaolo Russo στοχεύουν σε μιαν ακραία ανατομία του προσώπου. Στα έργα τους, λάδια, ακρυλικά, παστέλ, σχέδια, μικτή τεχνική, η ανθρώπινη φιγούρα διαλύεται, σβήνεται, διαγράφεται, παραμορφώνεται, αποπροσωποποιείται ή αναδύεται μέσα από όγκους χρώματος ως ένα ασαφές πλάσμα που γεννιέται την στιγμή κατά την οποία το εντοπίζει το βλέμμα του θεατή».

Εγκαίνια: Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024, στις 19:00

Διάρκεια έκθεσης από 7 Φεβρουαρίου έως 6 Μαρτίου 2024

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή 12-8 μμ. και Σάββατο 11-3 μμ.

Kourd Gallery, Κασσιανής 2 και Φαναριωτών, Αθήνα. Τηλ.: 2106426573

