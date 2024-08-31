Εκατομμύρια θαυμαστές των Oasis βρίσκονταν νωρίς σήμερα το πρωί στην αναμονή για να αγοράσουν διαδικτυακά εισιτήρια για την πολυαναμενόμενη επανένωση του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος σε μια περιοδεία την επόμενη χρονιά, αλλά πολλοί από αυτούς απογοητεύτηκαν καθώς πολλές ιστοσελίδες για την αγορά των εισιτηρίων ήταν απρόσιτες.

Η φρενίτιδα για την αγορά εισιτηρίων ακολουθεί την ανακοίνωση την Τρίτη ότι οι αδελφοί Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ έδωσαν τέλος στην 15ετή διαμάχη τους και θα συνυπάρξουν και πάλι στη σκηνή μετά τα χρόνια του 1990 για τις ανάγκες της περιοδείας.

Τα εισιτήρια για 15 συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο τον ερχόμενο Ιούλιο και Αύγουστο-- απ' όπου θα ξεκινήσει μια παγκόσμια περιοδεία--πουλήθηκαν όλα από τις 9 πμ τοπική ώρα που ξεκίνησε η διάθεσή τους.

Ωστόσο, οι θαυμαστές του συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέφεραν ότι δυσκολεύτηκαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα εισιτήρια με εκατοντάδες χιλιάδες να περιμένουν επί ώρες στο διαδίκτυο και άλλους να μην μπορούν καν να έχουν πρόσβαση στους ιστότοπους που τα πωλούν.



Έληξε η κόντρα

Το συγκρότημα που έχει κυκλοφορήσει επιτυχίες όπως τα "Wonderwall", "Don't Look Back In Anger" και "Champagne Supernova" θα πραγματοποιήσει 17 συναυλίες στο Κάρντιφ, το Μάντσεστερ, το Λονδίνο, το Εδιμβούργο και το Δουβλίνο.

Τα εισιτήρια για τις συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκινούν από περίπου 75 στερλίνες (περί τα 89 ευρώ) και φθάνουν στις 150 περίπου (178 ευρώ) για μια θέση μέσα στο γήπεδο μπροστά από τη σκηνή.

Το ακριβότερο είναι για το στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου -- που περιλαμβάνει επιπλέον και ένα προ συναυλιακό πάρτι και κοστίζει περισσότερο από 500 λίρες (σχεδόν 594 ευρώ).

Οι Oasis, που δημιουργήθηκαν στο Μάντσεστερ, στη βορειοδυτική Αγγλία, το 1991, βοήθησαν στη δημιουργία της εποχής Britpop εκείνης της δεκαετίας, και έγιναν το "αντίπαλο" συγκρότημα των Λονδρέζων Blur.

Οι αδερφοί Γκάλαχερ έγιναν διαβόητοι για τις δημόσιες κόντρες τους, οι οποίες ήρθαν στο προσκήνιο σε μια συναυλία στο Παρίσι το 2009, όταν ο Λίαμ έσπασε μια από τις κιθάρες του Νόελ.

Αυτή ήταν η τελευταία φορά που τα αδέλφια εμφανίστηκαν μαζί, αν και ο καθένας ερμήνευε συχνά τις επιτυχίες του συγκροτήματος σε sold-out ατομικές εμφανίσεις.

