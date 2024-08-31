Βάσια Τριφύλλη: Το «Ραντεβού στα τυφλά», οι προτάσεις που δεν έχει και η Ελένη Μενεγάκη

Υπήρξε για χρόνια ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της ιδιωτικής τηλεόρασης. Η παρουσίαση του πολύ πετυχημένου παιχνιδιού «Ραντεβού στα τυφλά» εκτόξευσε την Βάσια Τριφύλλη εκείνη την εποχή στην κορυφή των παρουσιαστριών. Με πολλούς πασίγνωστους stars να συμμετέχουν στα special επεισόδια με χαρά.

Περιζήτητη, τότε και φυσικά πάντα εξαιρετική κωμική ηθοποιός. Σήμερα η Βάσια Τριφύλλη δηλώνει full time γιαγιά και ανοίγει την καρδιά της στον Ανδρέα Θεοδώρου στο Λοιπόν που κυκλοφορεί.

-Σε τι φάση σας πετυχαίνουμε το φετινό καλοκαίρι;

«Περνάω μια πολύ ωραία καθημερινότητα, γιατί πρώτα από όλα έχω κοντά μου τον εγγονό μου, ένα τέλειο αγοράκι. Είμαι περίπου μια full time γιαγιά».

-Τηλεοπτικά γιατί δεν σας βλέπουμε σε κάποια σειρά;

«Γιατί δεν θέλω… Μου λείπει η δουλειά μου, αλλά επειδή έχω μεγαλώσει πια, δεν θέλω να βγάζω προς τα έξω ένα πρόσωπο στεναχωρημένο».

-Ούτε για κάποια guest εμφάνιση σε σειρά σας έχουν φωνάξει;

«Δεν με φωνάζουν, δεν ξέρω γιατί. Λες να έχω βγάλει τη φήμη της στρίγγλας; Εγώ πάντως είμαι εδώ και περιμένω μια καλή πρόταση».

-To «Ραντεβού στα τυφλά» ενώ ήταν να βγει ξανά την περσινή σεζόν με την Αννίτα Πάνια, τελικά δεν έγινε ποτέ

«Είναι δικιά μου αυτή η εκπομπή… Εγώ τη γέννησα, γι΄' αυτό και δεν μπορεί να την κάνει κανείς άλλος. Τώρα που είμαι γριούλα, θα ήθελα να την ξαναπαρουσιάσω, γιατί θα είμαι καλύτερη και σοφότερη».

-Τι θυμάστε από την εποχή του «Ραντεβού στα τυφλά», που έκανε τα κοντέρ της τηλεθέασης να χτυπούν κόκκινο

«Και εμένα μου το λένε και δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποτε έκανα τέτοια νούμερα. Δεν φαντάζεσαι τι γινόταν από τον κόσμο τότε, ούτε η Γεωργία Βασιλειάδου να ήμουν. Με αγκάλιαζαν, έπεφταν πάνω μου».

-Πώς σας φαίνεται ότι η Ελένη Μενεγάκη δεν θα βρίσκεται από τη νέα σεζόν στην τηλεόραση;

«Μου φαίνεται σοφή η απόφαση της Ελένης Μενεγάκη να φύγει από την τηλεόραση. Μπράβο της».

-Πιστεύετε ότι όλοι κάποια στιγμή πρέπει να βάζουν μια άνω τελεία στην καριέρα τους;

«Εξαρτάται πώς θες να σε θυμάται ο κόσμος. Αν θες να σε θυμάται στα καλύτερά σου, φεύγεις εσύ νωρίτερα».

