Βίκυ Βολιώτη: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζευγάρι που δεν έχει περάσει κρίσεις, είτε σοβαρότερα, είτε πιο ελαφριά»

Έντεκα χρόνια γάμου μετράνε η Βίκυ Βολιώτη και ο Σίμος Σαρκετζής που παντρεύτηκαν το 2013 στην Νέα Υόρκη και κάποια χρόνια αργότερα υιοθέτησαν την κόρη τους την Άννα.

Τόσα χρόνια μαζί, η ηθοποιός παραδέχτηκε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» πως δεν έχουν περάσει ανέφελα και ακόμα και το ενδεχόμενο ενός διαζυγίου έχει συζητηθεί. Αλλά κρίσεις ήταν και πέρασαν.

«Για να λέω ότι το έχουμε σκεφτεί, είναι και κάτι που το έχουμε συζητήσει, έχει πέσει στο τραπέζι αλλά ποτέ με τέτοια θέση ώστε να προχωρήσουμε παρακάτω. Είναι πάντα αυτό το «μήπως μωρέ έχουμε βαλτώσει;». Αυτό μου άρεσε από την αρχή στη σχέση μου με τον Σίμο, μπορούσα να πω ό,τι ήθελα χωρίς να το σκεφτώ» είπε αρχικά η Βίκυ Βολιώτη και συνέχισε:

«Συνήθως εγώ το βάζω στο τραπέζι αυτό το θέμα, ότι μήπως πρέπει να κάνει λίγο ο καθένας τη ζωή του; Δε μιλάω για αλλαγή συντρόφων. Δε νομίζω ότι υπάρχει ζευγάρι που να μην έχει περάσει αυτές τις κρίσεις, είτε σοβαρότερα είτε πιο ελαφριά. Παλιότερα κορόιδευα αυτά τα ζευγάρια, γι’ αυτό δεν πρέπει ποτέ να λες ποτέ και να είσαι απόλυτος. Αυτό είναι άλλο ένα συμπέρασμα της ζωής.

Τα ζευγάρια που βρίσκονται διαρκώς σε κρίση, ζουν μία τοξικότητα. Αυτή η εναλλαγή ανάμεσα στην ένταση και την ηρεμία είναι κάτι φυσιολογικό, το να είσαι διαρκώς σε ένταση είναι κάτι τοξικό. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ καταπιεστικοί ως ζευγάρι ο ένας προς τον άλλο»

