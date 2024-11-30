The Voice: Ποιος γνωστός ΤikToker ανεβαίνει στη σκηνή και ενθουσιάζει τους coaches με την ερμηνεία του; (Βίντεο)

Της Μαρίνας Χαραλάμπους
Μία έκπληξη περίμενε τους coaches, όταν στη σκηνή του «Τhe Voice» ανέβηκε ο γνωστός TikToker Γεράσιμος Παπικινός. Απευθείας από τη Θεσσαλονίκη, ο Γεράσιμος ενθουσίασε με την ερμηνεία του και έκανε τους Μουζουράκη, Μαζωνάκη και Παπαρίζου να 'πολεμήσουν' για να τον έχουν στην ομάδα τους.
Στη συνέχεια, ο Γεράσιμος έκανε ανατροπή και κάλεσε τη μητέρα του από το Family Room στη σκηνή, για να ζητήσει τη συμβουλή της. Η μητέρα του, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του γιου της, ανεβαίνει στη σκηνή και αποκαλύπτει τα παρασκήνια του ξεκινήματος τους στο TikTok.
Ο γνωστός TikToker, με πάνω από 54.000 ακολούθους, μας έχει συστήσει τη μοναδική σχέση του με τη μητέρα του μέσα από τα χιουμοριστικά του βίντεο που έχουν γίνει viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.
Ποιος coach θα καταφέρει να βάλει στην ομάδα του τον Γεράσιμο;
Δείτε κάποια από τα χιουμοριστικά βίντεο του ΤikToker:
@gerrycommonduck Αθάνατη Ελληνίδα Μάνα κυραΜαίρη VS Τσικνοπεμπτη & Αγαπημενο Ξαδερφο Γιωργο 🍖🥩🍗🥩🍖🍗🥩🍖🍗🥩🍖🍗 @Maria Demertzidou743 , @geokokki , @nikolaostamutsidi #funny #greektiktok #greekviral #fyp #fypシ゚viral #greece #foryou #foryoupage #greekcomedy #greekfunny #viral #fypシ #fy #greek ♬ original sound - Gerasimos Papikinos
@gerrycommonduck Αθάνατη Ελληνίδα Μάνα VS Γιορτή 15Αύγουστου 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 @Maria Demertzidou743 , @nikolaostamutsidi #greece #greektiktok #mom #momsoftiktok #greecetiktok #greekcomedy #funny #funnyvideos #foryou #foryoupage #greekviral #greek #fypシ #fypシ゚viral #tiktokgreece #fy #fypage #family #momandson #son ♬ original sound - Gerasimos Papikinos
@gerrycommonduck Αθάνατη Ελληνίδα Μάνα VS Περιοδεία PART 2 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 @Maria Demertzidou743 , @Αθηνά Κοκκινίδου , @nikolaostamutsidi #greece #greektiktok #greecetiktok #mom #greekcomedy #foryou #foryoupage #momsoftiktok #funnyvideos #family #funny #greekviral #greek #fypシ #fypシ゚viral #tiktokgreece #fy #fypage ♬ original sound - Gerasimos Papikinos
Οι Blind Auditions του «The Voice of Greece» ολοκληρώνονται και δίνουν τη σκυτάλη στα... Knockouts!
«THE VOICE OF GREECE»
Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ
