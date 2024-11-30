Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Κρίστοφ Βαλτς 20 ετών: Η αντίδρασή του στην πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση - Δείτε βίντεο

Το βίντεο είχε παρουσιάσει στον Βαλτς ο Τζίμι Κίμελ στην εκπομπή του, με τον Αυστριακό ηθοποιό να μην δείχνει... ιδιαίτερα ικανοποιημένος 

Κρίστοφ Βαλτς: Η πρώτη του εμφάνιση στην γερμανική τηλεόραση όταν ήταν 20χρονών - Δείτε βίντεο

Το "ευτυχές νέο έτος 1977" είχε υποδυθεί σε παιδική εκπομπή, στην ηλικία των 21 Μαΐων, ο οσκαρικός ηθοποιός Κρίστοφ Βαλτς. Φαίνεται πως είναι η πρώτη εμφάνιση του σταρ του Χόλιγουντ στην τηλεόραση. 

Το βίντεο είχε παρουσιάσει στον 68χρονο σήμερα Βαλτς ο Τζίμι Κίμελ στην εκπομπή του, με τον Αυστριακό ηθοποιό να μην δείχνει... ιδιαίτερα ικανοποιημένος, αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις του. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χόλιγουντ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark