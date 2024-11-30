Το "ευτυχές νέο έτος 1977" είχε υποδυθεί σε παιδική εκπομπή, στην ηλικία των 21 Μαΐων, ο οσκαρικός ηθοποιός Κρίστοφ Βαλτς. Φαίνεται πως είναι η πρώτη εμφάνιση του σταρ του Χόλιγουντ στην τηλεόραση.

Το βίντεο είχε παρουσιάσει στον 68χρονο σήμερα Βαλτς ο Τζίμι Κίμελ στην εκπομπή του, με τον Αυστριακό ηθοποιό να μην δείχνει... ιδιαίτερα ικανοποιημένος, αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις του.

