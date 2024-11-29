Νίκος Μουτσινάς: «Δεν στενοχωριέμαι με τα σχόλια και δεν τα διαβάζω. Και δεν δίνω αναφορά για τη ζωή μου»

Και δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την παρουσιάστρια του «Happy Day» Σταματίνα Τσιμτσιλή να πιάνει μικρόφωνο στα όρθια και να κάνει και η ίδια τη δουλειά των ρεπόρτερ της εκπομπής. Και πηγαίνοντας χθες στο «ΝΜ Βραδιάτικα» του Νίκου Μουτσινά δεν γινόταν να μην κάνει έστω και λίγες ερωτήσεις στον παρουσιαστή δεσμεύοντάς τον κιόλας για τη δική του παρουσία στο πλατό της δικής της εκπομπής.

«Έχω εγκλιματιστεί αλλά ξέρεις τι γίνεται, όταν έχεις μάθει να κάνεις κάτι κάθε μέρα και ξαφνικά γίνεται δύο φορές την εβδομάδα και βράδυ, θέλει λίγο χρόνο ο εγκέφαλος» είπε αρχικά ο Νίκος Μουτσινάς.

- Το ήθελες όμως το βράδυ…

«Το ήθελα. Δεν το ήξερα ότι το ήθελα, αλλά το ήθελα. Βράδυ και live»

-Σε βλέπω ανανεωμένο, αδυνατισμένο, τι γίνεται;

«Είμαι ελεύθερος και αδύνατος. Εσείς παντρεύεστε και κάνετε 600 παιδιά. Μετά την περιπέτεια της υγείας μου έχω χάσει κάποια κιλά. Νόμιζα ότι είχα κάτι με το στομάχι μου και τελικά δεν είχα. Δεν θέλω να στα πω τώρα όλα, θα στα πω στο πλατό. Ο Σεπτέμβρης θα χαρακτηριστεί ως ταραγμένος μήνας. Έχω ως μότο μου το Αξίζω και ανεβασμένη ενέργεια»

-Έχεις καταφέρει να μην ασχολείσαι με τα αρνητικά σχόλια;

«Αχά…. Αυτό που βάζω στο μυαλό μου από διάφορο κόσμο που γνωρίζω από την τηλεόραση, αν θέλει κάποιος να μου πει κάτι να μου στείλει μήνυμα αν έχει το κινητό μου, που σημαίνει ότι υπάρχει μία οικειότητα. Από την άλλη προφανώς θα έχουν την άποψή τους, το καταλαβαίνω, είμαστε τηλεοπτικό προϊόν. Δεν στενοχωριέμαι και δεν τα διαβάζω. Αρχικά δεν με αφήνουν να βλέπω τηλεόραση για να μη βλέπω αποσπάσματα»

-Αυτό που σε κατηγόρησαν για τα ταξίδια σε στενοχώρησε;

«Δεν δίνω αναφορά για τη ζωή μου για όνομα του Θεού. Αυτό είναι 75 χρόνια δουλειά, ο ένας χρόνος που έκατσα. Είχα μεγάλη ανάγκη να φύγω γιατί φάγαμε πολύ θέμα με την κορώνα, με την Πισπιρίγκου και η εκπομπή θέλει κέφι. Ξαφνικά το feedback ήταν μόνο μαύρες ειδήσεις και δυσκολευόμουν κι εγώ κι η ομάδα, οπότε μετά είπα μπορείς; Φοβάσαι μην τυχόν και δεν ξαναγυρίσεις; Όχι… Πήγαινε. Στο Περού και στο Μπαλί τρελάθηκα».

