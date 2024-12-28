Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Τα δάκρυα και το…πορτοφολάκι της αγάπης

Στην εκπομπή της Λένας Αρώνη «Start» στην ΕΡΤ βρέθηκε καλεσμένος ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος χθες το βράδυ. Ο αγαπημένος ηθοποιός σε μια συγκινητική εξομολόγηση αποκάλυψε μια κουβέντα που κρατάει ο ίδιος ως θησαυρό από έναν στενό του φίλο που δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

«Ένας φίλος μου που υπάρχει πλέον στο σύμπαν και τον θεωρώ φύλακα άγγελο μου, τα τελευταία χρόνια, είχε πει ότι όλοι έχουμε ένα πορτοφολάκι μέσα μας που είναι γεμάτο αγάπη. Δεν κοστίζει και πάντοτε, όση και να δώσεις, αυτό θα συνεχίσει να γεμίζει.

Δεν κοστίζει τίποτα να το έχεις αυτό το πορτοφολάκι και να δίνεις απλόχερα αγάπη. Είναι ό,τι πιο όμορφο έχω ακούσει και ευτυχώς ήταν από αγαπημένο μου φίλο» είπε αρχικά ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος εμφανέστατα φορτισμένος και συνέχισε:

«Νομίζω ότι όλοι έχουν αυτό το ρημαδοπορτοφολάκι αλλά κάποιοι το έχουν χωμένο σε μια τσέπη και δεν ενδιαφέρονται καν να το ανοίξουν γιατί δεν ξέρουν τι αξία υπάρχει μέσα σε αυτό, που μπορούν να μοιράσουν απλόχερα και δωρεάν. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό: Είναι τζάμπα η αγάπη. Δεν σου κοστίζει τίποτα να αγαπάς. Ίσα ίσα που όσο αγαπάς, θα σου έρθει πίσω και μπορώ να το πω αυτό με μεγάλη σιγουριά».

Με τη Λένα Αρώνη να διαφωνεί μαζί του ως προς το οτι το έχουν όλοι...

