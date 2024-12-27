Λογαριασμός
Το εντυπωσιακό φόρεμα που φόρεσε η Ντορέττα Παπαδημητρίου στο After Dark το έχει φορέσει άλλη πρώτη

Και μάλιστα τηλεοπτικά!

Είναι ένα unique κομμάτι φυσικά. Μια μοναδική δημιουργία του Στέλιου Κουδουνάρη που περιλαμβάνει τρία χρώματα που είναι το απόλυτο fashion trend αυτόν τον χειμώνα. Το βουργουνδί, το navy blue και το πάντα in fashion μαύρο. Με έναν ώμο και υπέροχο ντραπάρισμα. Το τέλειο φόρεμα για μια αψεγάδιαστη σιλουέτα, όπως αυτή που διαθέτει η ηθοποιός.

Αυτό το ρούχο επέλεξε να φορέσει στην εμφάνισή της στο πλατό του After Dark η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ήταν μια κούκλα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.

Εντυπωσιακή η Ντορέττα Παπαδημητρίου με το φόρεμα

Όμως το ίδιο φόρεμα έχει φορεθεί ξανά καιρό πριν σε τηλεοπτικό πλατό και δεν είναι και κομμάτι που ξεχνιέται. Το ξέραμε με το που το είδαμε πως κάπου το έχουμε ξαναδεί φορεμένο και δεν ήταν και δύσκολο τελικά να ανακαλύψουμε το που και από ποια.

Μα φυσικά από τη...Μούσα του Στέλιου Κουδουνάρη, Κατερίνα Καραβάτου!

Η Κατερίνα Καραβάτου με το ίδιο φόρεμα

Η παρουσιάστρια του My Style Rocks επέλεξε τη συγκεκριμένη δημιουργία του αγαπημένου κριτή του παιχνιδιού της μόδας για το επεισόδιο που προβλήθηκε στις 14 Νοεμβρίου και ήταν επίσης ιδιαίτερα εντυπωσιακή με αυτό.

Πηγή: womenonly

