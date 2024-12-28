Φωτεινή Πετρογιάννη: Έκανε το TikTok trend για το τι θα φέρει το 2025 και μάλλον το μπέρδεψε το σύστημα

Κάπως έτσι δηλαδή περιγράφεται αυτό που έζησε η Φωτεινή Πετρογιάννη με το συγκεκριμένο TikTok Trend. Το πολύ δημοφιλές σε κάθε τέλος χρονιάς. Το το θα σου φέρει ο νέος χρόνος που έρχεται. Fun σκέφτηκε, γιατί όχι.

Κι έτσι το επέλεξε και το έκανε... Και...κοκομπλόκο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που της εμφανίστηκαν πάνω από το κεφάλι της στο εξαιρετικά δημοφιλε΄ς trend το 2025 η Φωτεινή Πετρογιάννη, θα αρραβωνιαστεί. (Καλέ η γυναίκα πριν ενάμιση μήνα παντρεύτηκε!)

Θα μείνει έγκυος (Εεεεεε, αυτό μπορεί να συμβεί μεν, αλλά επίσης πριν ένα μήνα γέννησε)

Θα σταματήσει να αγχώνεται με τη ζωή... (καλά αυτό μπορεί να συμβεί #NOT)

Με την ίδια απορημένη να γράφει πως μάλλον το TikTok αντί για 2025 κατάλαβε, 2024.... Τώρα να πούμε πως έχει άδικο...

