Βασίλης Μπισμπίκης: Η αδημοσιεύτη φωτογραφία του ως 28χρονος ανερχόμενος ηθοποιός σε παιδική παράσταση

Φωτογραφικό ντοκουμέντο

Womenonly

Μία ακόμη αδημοσίευτη φωτογραφία ανέσυρε από το αρχείο του ο θρυλικός φωτογράφος Κλεισθένης και αυτή τη φορά όχι για κάποιον πρωταγωνιστή των παλιών ελληνικών ταινιών αλλά πιο σύγχρονο. Ο λόγος για τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Ο φωτογράφος ανέβασε ένα καρέ του 28χρονου ανερχόμενου τότε ηθοποιού από την παιδική παράσταση «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» που ανέβηκε το 2005 στο Θέατρο Γκλόρια.

Με πλούσια καστανόξανθη χαίτη ο ηθοποιός είναι αγνώριστος αλλά και άγνωστος ακόμα.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης γεννήθηκε στο Λουτράκι Κορινθίας στις 29 Οκτωβρίου 1977 και είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Μαίρης Βογιατζή-Τράγκα. Η πρώτη του επαφή με την υποκριτική ξεκίνησε μέσα από σχολικές παραστάσεις και τοπικές θεατρικές ομάδες, ενώ σε ηλικία 25 ετών εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για να σπουδάσει επαγγελματικά.

Η καριέρα του στο θέατρο είναι ιδιαίτερα πλούσια και σημαντική, με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε σπουδαία έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου και συνεργασίες με κορυφαίους σκηνοθέτες. Έχει ανεβάσει επιτυχημένες παραστάσεις τόσο ως ηθοποιός όσο και ως σκηνοθέτης, ενώ παράλληλα είναι ιδρυτής του Τεχνοχώρου Cartel, όπου παρουσιάζει τολμηρές και καλλιτεχνικά ανατρεπτικές παραστάσεις. Στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο έχει αφήσει το στίγμα του μέσα από ρόλους σε επιτυχημένες σειρές και ταινίες, αποδεικνύοντας την ευελιξία και το ταλέντο του και στις δύο οθόνες.

Πηγή: womenonly

WomenOnly
