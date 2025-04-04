Το πιο διαδραστικό παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης λέγεται «Η Ελλάδα ψηφίζει» και είναι κάθε Σάββατο στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Πλέον οι τρόποι συμμετοχής και διάδρασης έχουν αυξηθεί καθώς οι τηλεθεατές μπορούν να εμφανιστούν live στις οθόνες του στούντιο από το σπίτι τους και να δώσουν τη βοήθειά τους στις δύο ομάδες!

Για να συμβεί αυτό αρκεί να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους στέλνοντας email στο info@ielladapsifizei.gr, να φορέσουν τα καλά τους και να πάρουν θέση από τον καναπέ τους!

Δείτε το τρέιλερ:

Οι ερωτήσεις για ακόμα ένα Σαββατόβραδο αναμένονται καυτές!

Θα παντρευόσουν κάποιον/α μόνο για την οικονομική σου εξασφάλιση; Ναι/ Όχι

Τι δίνει περισσότερους πόντους σε έναν άντρα; το καρότσι / το κατοικίδιο / βέρα;

Παύουμε να είμαστε παιδιά όταν: χάσουμε τους γονείς μας/ ενηλικιωθούμε / γίνουμε γονείς

Οι απαντήσεις του κοινού συχνά αιφνιδιάζουν και είναι αυτές που διαμορφώνουν το παιχνίδι. Αν θέλεις και εσύ να πεις τη γνώμη σου, ψήφισε κατεβάζοντας την ειδική εφαρμογή από το ielladapsifizei.gr. Μπες στην παρέα και διεκδίκησε πλούσια δώρα!

Sneak preview στις ερωτήσεις:

