Το τέλος της εβδομάδας βρίσκει το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στη Βέροια. Σήμερα, Παρασκευή 4 Απριλίου στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από την πρωτεύουσα του νομού Ημαθίας, την πόλη της Μακεδονίας που είναι κτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου.

Μια πολύτεκνη οικογένεια με πέντε παιδιά, γεμάτη αγάπη και διάθεση για ζωή. Τα γέλια και τα πειράγματα των παιδιών ατελείωτα, το ίδιο και οι υποχρεώσεις των γονέων. Πώς τα καταφέρνουν να συνυπάρχουν αρμονικά και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της καθημερινότητας;

Ανθίζουν οι ροδακινιές στην Ημαθία και γεμίζει χρώμα ο αγρός πριν τα δέντρα δώσουν τον γευστικό καρπό που χαρακτηρίζει την περιοχή. Για μια ακόμα χρονιά όμως φέτος, καλλιέργειες σε μεγάλη έκταση επλήγησαν από την κλιματική κρίση. Οι αγρότες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον και ζητούν στήριξη του εισοδήματός τους.

Το κολυμβητήριο της Βέροιας είναι ένα έργο που «κατασκευάζεται» στα χαρτιά επί 20 συναπτά έτη. Σύμβαση ενεργή αλλά χωρίς χρηματοδότηση, ένας Δήμος που δεν παίρνει ποτέ απαντήσεις από τους αρμοδίους για τον τρόπο συνέχισης του έργου και αθλητές που πληρώνουν ιδιωτικά κολυμβητήρια για την άθλησή τους.

Κάποτε την αποκαλούσαν «μικρό Παρίσι». Σήμερα, η παρακμή της κλωστοϋφαντουργίας που «έζησε» τον πληθυσμό της Νάουσας δημιουργεί νέα δεδομένα. Άδεια κελύφη τα εργοστάσια και βαρύ το τίμημα που πλήρωσαν οι άνθρωποι της περιοχής

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» την επόμενη εβδομάδα ταξιδεύει στην Πελοπόννησο με ζωντανές συνδέσεις από Αχαΐα, Αρκαδία και Λακωνία.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

