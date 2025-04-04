Νικόλας Αγόρου: Θα γίνει μπαμπάς ο παίκτης του Survivor

Και πολύ λογικά. Πριν καν κλείσει έναν χρόνο γάμου ο ίδιος και η σύζυγός του ανακοίνωσαν πως σε λίγο καιρό θα είναι 4 καθώς εκείνη είναι έγκυος και μάλλον θα γιορτάζουν επέτειο και γενέθλια του παιδιού τους μαζί.

Διαβάστε ακόμα : Κι εμείς την είχαμε για μικρότερη, αλλά όντως η Τζένη Θεωνά θα μπορούσε να έχει 15 χρονών παιδί

Ο λόγος για τον Νικόλα Αγόρου, τον 32 παίκτη του Survivor του 2018 που εντυπωσίασε από την πρώτη του εμφάνιση και που πέρασε το 2023 και από το Survivor All Star το 2023 και την εντυπωσιακή σύζυγό του Βαρβάρα Λάππα.

Ο εντυπωσιακός Νικόλας με τα πολλά tattoos κατάγεται από την Κόνιτσα των Ιωαννίνων και εκεί στην Ήπειρο έγινε και ο γάμος τους σε ένα γραφικό εκκλησάκι στο βουνό. Έχει σπουδάσει στο Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο ΑΠΘ. Έχει εργαστεί ως μοντέλο, ενώ τα τελευταία χρόνια αποφάσισε να ασχοληθεί με τη γεωργία.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και τον Σεπτέμβριο που θα μας έρθει θα υποδεχτεί το μωρό του με την οικογένειά τους να αριθμεί πια 4 μέλη αφού έχουν κι ένα κοριτσάκι τη Βασιλική που ήταν και παρανυφάκι στον γάμο τους!

