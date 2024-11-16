Βανδή- Ρέμος: Η τρολ συνέντευξη που έκαναν ο ένας στον άλλον, δεν ήταν αυτό που περιμέναμε

Είχε ακουστεί εδώ και λίγο καιρό πως στα πλαίσια της προώθησης των εμφανίσεών τους στο Nox που ξεκινούν στις 22 Νοεμβρίου ο Αντώνης Ρέμος και η Δέσποινα Βανδή πήραν ο ένας στον άλλον συνέντευξη, αλλά όχι κανονική, τύπου τρολ.

Και η εκπομπή της Φαίης Σκορδά εξασφάλισε την αποκλειστικότητα της μετάδοσης σπάζοντας το βίντεο σε δύο μέρη. Το πρώτο το είδαμε σήμερα. Με τους δύο καλλιτέχνες να συνομιλούν σε χαλαρή διάθεση και σε διάθεση πειράγματος. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς αποτέλεσμα ήθελαν να βγει, αλλά ομολογούμε πως δεν τρελαθήκαμε με αυτό που είδαμε.

Τους είχαμε και τους δύο για τύπους με περισσότερο χιούμορ και αυτό που είδαμε στερείτο αν μη τι άλλο αυθορμητισμού, έδινε την εντύπωση script, δηλαδή προγραμματισμένου σεναρίου, παρά την προσπάθεια και των δύο και την άνεση που ολοφάνερα έχουν μεταξύ τους όλα αυτά τα χρόνια. Δε θέλουμε να τους αδικήσουμε όμως και θα περιμένουμε να δούμε και το δεύτερο μέρος για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα.

«Αντώνη πρέπει να κάνουμε μαζί εκπομπή», Ξεκινάει η Δέσποινα Βανδή και συνεχίζει γελώντας: «Ακόμα φτιάχνετε τον Αντώνη Ρέμο; Του έδωσα και την καλή τη θέση… Ήμαρτον Παγαγία μου!»

Αντώνης: «Αυτή η ζήλια της Βανδή, πραγματικά…», δήλωσε τότε εκείνος στο ίδιο ύφος και έπειτα ακούγεται να λέει «Πώς αισθάνεσαι που επιτέλους θα δουλέψεις με τον Αντώνη Ρέμο;»

Δέσποινα: «Ξεκίνα Αντώνη»

Αντώνης: «Δεν θα σου αρέσει αν ξεκινήσω εγώ, γιατί μπορεί να γίνω κατευθείαν επιθετικός. Θέλω να σου κόψω τον αέρα από την πρώτη κουβέντα…»

Δέσποινα: «Για προσπάθησε… Προσπάθησε Αντωνάκη μου σε προκαλώ»

Αντώνης: «Δε μπορώ όμως γιατί σου έχω αδυναμία δεν γίνεται. Δεν μου λες Δέσποινα Βανδή, τον Τίτο Βανδή τι τον έχεις;».

Δέσποινα: «Αυτή είναι η ερώτηση που μου κάναν πάντα τότε που ο Μάτσας με βάφτισε Βανδή. Μετά μου έλεγαν Βαρδή; Όχι Βανδή»

Αντώνης: «Κάποια στιγμή ανοίγω κάτι γράμματα και βλέπω ένα Αναστάσιος Ρέμος από τον Βόλο και μου έλεγε πόσο περήφανος νιώθω που το Ρεμέικο το έχεις κάνει… και είμαστε σίγουρα συγγενείς… Το επίθετό μου κανονικά είναι Πασχαλίδης, Καβαλιώτικο. Εγώ είμαι μέσα από την Καβάλα κυρία Μαλέα, εσύ είσαι από τα περίχωρα»

Αντώνης: «Πώς περνάς;»

Δέσποινα: «Καλά αλλά έχω μια ανησυχία. Γιατί όταν τραγουδάς όλα καλά. Ότνα δεν τραγουδάς είσαι επικίνδυνος…»

Αντώνης: «Εσύ είσαι επικίνδυνη όταν τραγουδάς»

Αμέσως μετά ξεκίνησε το παιχνίδι, πόσο καλά με ξέρεις. Με περίεργες ερωτήσεις για πράγματα που γνωρίζουν ο ένας για τον άλλον. Και ο κάθε ένας απάντησε σωστά από μία ερώτηση. Εμείς όμως μάθαμε από πως η Δέσποινα σιχαίνεται να φορά πυτζάμες!

