Tempting Fortune - Ο τελικός: Η Ρούλα πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ως νικήτρια, με την μεγαλύτερη επιταγή!

Το περιπετειώδες ταξίδι του Tempting Fortune έφτασε στο τέλος του χθες με τη Ρούλα να περνά τη γραμμή του τερματισμού ως νικήτρια, με την μεγαλύτερη επιταγή!

Οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ παρακολούθησαν χθες το φινάλε του ανατρεπτικού παιχνιδιού δράσης γεμάτο εκπλήξεις.

Πριν δύο μήνες, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης υποδέχθηκε 14 παίκτες, που αναζήτησαν την περιπέτεια και τόλμησαν να ζήσουν την πρόκληση του Tempting Fortune.

Οι διαγωνιζόμενοι ξεκίνησαν την πορεία τους, μία πορεία δύσκολη, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Δύσβατα μονοπάτια, ακραίες καιρικές συνθήκες, πείνα, ατελείωτα χιλιόμετρα, έντονα συναισθήματα, διαφωνίες, συγκίνηση και πειρασμοί… πολλοί πειρασμοί.

Οι ταξιδιώτες καθημερινά έρχονταν αντιμέτωποι με κάθε λογής προκλήσεις: φαγητού, αγορών, εμπειριών. Έπρεπε να πάρουν δύσκολες αποφάσεις που θα τους επηρέαζαν και προσωπικά αλλά και ομαδικά.

Να στείλουν χρήματα στην οικογένειά τους; Να μιλήσουν με τη μητέρα τους; Να αγοράσουν τα πανάκριβα αντικείμενα που παρουσιάζονταν μπροστά τους; Να υποκύψουν στο απολαυστικό φαγητό; Να περιποιηθούν το ταλαιπωρημένο σώμα τους; Να ζήσουν τη συναρπαστική εμπειρία που κοστίζει χιλιάδες ευρώ; Δύο ταξίδια (σε Μπαλί και Ρίο ντε Τζανέιρο), ένα πανάκριβο ρολόι, μία τσάντα γνωστού οίκου, βόλτα με ελικόπτερο, gadget υψηλής τεχνολογίας, scuba diving και para sailing, αλλά και ένα ξεχωριστό πλήρες menu διά χειρός του μοναδικού σεφ Βασίλη Καλλίδη ήταν μόνο μερικοί από τους πειρασμούς κατά τη διάρκεια του Tempting Fortune. Κάποιοι υπέκυψαν και έζησαν μοναδικές στιγμές και κάποιοι άλλοι αντιστάθηκαν.

Κάποιοι αποχώρησαν νωρίτερα -Τούμα, Γιώργος, Αλεξάνδρα, Αναστάσης, Χρήστος- και δεν είχαν την ευκαιρία να ζήσουν το τέλος του ταξιδιού.

Στο τέλος του ταξιδιού έφτασαν 9 διαγωνιζόμενοι. Το φινάλε τους έδωσε την ευκαιρία να διεκδικήσουν περισσότερα χρήματα από το ποσό που έχει απομείνει στο ταμείο, μέσα από ένα απαιτητικό game.

Πηγή: skai.gr

