Valentine budget friendly: Πώς να γιορτάσεις χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου πλησιάζει και μαζί της έρχονται τα ρομαντικά δείπνα, τα ακριβά δώρα και τα εντυπωσιακά gestures… ή μήπως όχι; Αν νομίζεις ότι πρέπει να ξοδέψεις μια περιουσία για να γιορτάσεις σωστά, σου έχουμε καλά νέα: η αγάπη δεν κοστίζει!

Υπάρχουν τρόποι να περάσεις υπέροχα με το ταίρι σου χωρίς να αδειάσεις το πορτοφόλι σου. Γι’ αυτό και συγκεντρώσαμε μερικές ιδέες για μια οικονομική αλλά αξέχαστη Valentine’s Day!

Ρομαντικό δείπνο στο σπίτι

Ξέχνα τα πανάκριβα εστιατόρια και τις κρατήσεις εβδομάδες πριν. Μαγείρεψε ένα γεύμα, ακόμα καλύτερα, μαζί με το ταίρι σου και κάντε το διασκεδαστικό! Βάλτε απαλή μουσική, ανάψτε κεριά και απολαύστε το δείπνο σαν να είστε στο πιο exclusive μέρος της πόλης – την κουζίνα σας!

Tip: Δεν χρειάζεται κάτι περίπλοκο, που έχει πάντα και το ρίσκο της παταγώδους αποτυχίας. Ένα απλό πιάτο των αγαπημένων σας ζυμαρικών και ένα ποτήρι κρασί είναι αρκετά για να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα.

Movie night με κουβέρτες και σνακ

Αντί για σινεμά, φτιάξε το δικό σου «home cinema»! Πιο πριβέ δεν γίνεται! Διαλέξτε μια αγαπημένη ρομαντική ταινία (ή και τρόμου αν προτιμάτε!), ετοιμάστε ποπ κορν και απολαύστε μια cozy βραδιά αγκαλιά κι ότι ήθελε προκύψει… Ανεκτίμητο…

Ιδέες ταινιών: The Notebook, La La Land, Before Sunrise, 500 Days of Summer.

Πικνίκ σε πάρκο ή στο σπίτι

Αν ο καιρός το επιτρέπει, φτιάξτε και πάρτε ένα καλαθάκι με σνακ και πηγαίνετε σε ένα πάρκο. Αν όχι, στρώστε μια κουβέρτα στο σαλόνι, ετοιμάστε finger foods και ζήστε μια χαλαρή στιγμή σαν να είστε στη φύση.

Τι να πάρεις μαζί: Μικρά σάντουιτς, φρούτα, χυμό ή κρασί και μια playlist με χαλαρή μουσική.

DIY δώρα με νόημα

Τα δώρα δεν χρειάζεται να είναι ακριβά για να είναι ξεχωριστά. Φτιάξε κάτι με τα χέρια σου, που θα έχει και μεγαλύτερη συναισθηματική αξία. Θυμάστε το make the presents του Τσάντλερ και της Μόνικα στα Φιλαράκια; Ε, αυτό, αλλά πετυχημένα… Τι θα μπορούσατε να φτιάξετε μόνη σας;

• Ένα βάζο γεμάτο με λόγους που αγαπάς το ταίρι σου

• Ένα playlist με τραγούδια που σας θυμίζουν τις πιο όμορφες στιγμές σας

• Ένα μικρό άλμπουμ με φωτογραφίες σας

Περίπατος και ρομαντική συζήτηση

Αντί να ξοδέψεις χρήματα σε κάποιο μαγαζί, κάνε μια χαλαρή βόλτα σε μια όμορφη περιοχή ή κοντά στη θάλασσα. Μια μίνι εκδρομή δηλαδή γεμάτη όμορφες εικόνες και αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα. Οι συζητήσεις που θα κάνετε και οι στιγμές που θα μοιραστείτε θα είναι πιο πολύτιμες από οποιοδήποτε υλικό δώρο.

Δωρεάν εκδηλώσεις και δραστηριότητες

Δεν είναι κακό! Γιατί να μην είναι αυτή η ευκαιρία να κάνετε κάτι διαφορετικό που δεν θα σας κοστίσει και τίποτα περισσότερο από τα έξοδα μετακίνησης, άντε και κάτι να πιείτε ή να τσιμπήσετε εκεί; Ψάξε για δωρεάν events στην πόλη σου, όπως εκθέσεις, συναυλίες ή προβολές ταινιών. Πολλές φορές υπάρχουν υπέροχες επιλογές που δεν κοστίζουν τίποτα.

Η αγάπη εξάλλου δεν μετριέται με το πόσα ξοδεύεις, αλλά με το πώς κάνεις τον άλλο να νιώθει. Ένα ειλικρινές «Σ’ αγαπώ» και μια προσεγμένη κίνηση αρκούν για να κάνεις τη Valentine’s Day αξέχαστη!

Εσύ πώς σκοπεύεις να γιορτάσεις χωρίς να ξοδέψεις πολλά;

