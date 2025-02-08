Λάκης Γαβαλάς: Πέρασε από κόσκινο τον βασιλικό γάμο - Ποια κυρία ήταν «υπερβολική», ποια «κάπως» και τι αντιρρήσεις είχε για την τιάρα;

Ποιος είναι ο καταλληλότερος για να κρίνει στυλιστικα΄ τον γάμο της Χρυσής Βαρδινογιάννη και του Νικολάου από τον Λάκη Γαβαλά;

Και το έκανε στους Weekenders και αν κρίνουμε από τα σχόλια είχε αρκετές αντιρρήσεις.

Μιλώντας για τη νύφη είπε: «Γιατί να μπει αυτή η τιάρα; Τι άρα εννοούσε αυτό; Δεν μου άρεσε αυτό το χτένισμα και το headpiece. Το υπόλοιπο ήταν υπέροχο, ο Κωσταρέλλος είναι μοναδικός. Μου άρεσαν τα μαλλιά όχι για αυτό το headpiece. Αυτό το πρόσωπο δεν χρειάζεται ιδιαίτερα πράγματα. Έχει μια αριστοκρατική ομορφιά. Το νυφικό θα μου άρεσε σε καλοκαιρινή περίοδο. Ήταν σαν νησιώτικος γάμος. Θα μπορούσε να βάλει το κειμήλιο σαν καρφίτσα. Bγήκε ένα υπέροχο αποτέλεσμα αλλά με μπερδεύει το όλο φάσμα του σκηνικού» είπε.

Πώς έκρινε κάποιες από τις εμφανίσεις στον γάμο;

«Η κυρία Κεφαλογιάννη ντύθηκε υπερβολικά. Δεν φοράς πέδιλο σε χειμωνιάτικο γάμο. Αυτό το κόσμημα, το χρώμα είναι νησιώτικο.

Η κυρία Άννα Μαρία μου άρεσε πάρα πολύ.

Η Αγάπη Πολίτη ντύθηκε κάπως. Δεν την έφτανε ο χρόνος

Τι όμορφο παιδί της Χρυσής, τόσο αριστοκρατικό.

Ο Τζίγγερ και η σύζυγός του ήταν λιγάκι όχι πολύ χαριτωμένοι! Περνάει ο χρόνος και κάπως βαραίνει η Μελίσσα, όμως over the knee μπότες δεν βάζουμε αγάπη μου!»» είπε μεταξύ άλλων.

Όπως εξήγησε οι κυρίες είχαν την ευκαιρία να είναι καλοντυμένες διότι «τα χειμερινά ρούχα είναι πιο ωραία. Ένα καλό μαντό, ένα καλό παλτό επιβάλλεται».

Διαφώνησε δε και για τη γραβάτα γαμπρού και πεθερού: «Όταν θέλουμε να δείξουμε ένα εθνικό στοιχείο βάζουμε κάτι χαρακτηριστικό. Αυτές οι μπλε γραβάτες του Νικόλαου και του πατέρα της νύφης δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Αυτό που θα διόρθωνα είναι ότι δεν θα άνοιγα το σακάκι. Σε αυτές τις τελετές το σακάκι παραμένει κλειστό».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.