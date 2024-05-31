Usher: Το αστέρι της R&B θα τιμηθεί στα BET Awards 2024

To αστέρι της R&B, Usher, θα τιμηθεί με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στη μουσική στην τελετή απονομής των BET Awards 2024, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου στο Peacock Theater, στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης προστίθεται στη μεγάλη λίστα «των θρύλων της μουσικής που άφησαν το στίγμα τους στο πολιτισμό και στην ψυχαγωγία» όπως η Γουίτνεϊ Χιούστον, ο Λάιονελ Ρίτσι και ο Prince.

Παράλληλα είναι υποψήφιος σε τέσσερις κατηγορίες -για το Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Coming Home», Καλύτερης Συνεργασίας και Βίντεο της Χρονιάς για το "Good Good" και Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης R&B/Pop.

«Η σχέση μεταξύ BET και Usher μετρά δεκαετίες, από τις πολλαπλές εμφανίσεις του στο 106 & Park, μέχρι την πιο πρόσφατη κατάκτηση του βραβείου Καλλιτέχνη της Χρονιάς στα 55α NAACP Image Awards» ανέφερε σε δήλωσή της η Κόνι Ορλάντο, εκτελεστική αντιπρόεδρος του BET για τα ειδικά αφιερώματα και τα μουσικά προγράμματα, σύμφωνα με το People.

«Από τις επιτυχίες του στα charts, τις ηλεκτρισμένες εμφανίσεις και τις συναρπαστικές ερμηνείες μέχρι τις χαρακτηριστικές κινήσεις και τον ήχο του, ο Usher συνεχίζει να στέκεται στην κορυφή θέτοντας νέα πρότυπα για τη μουσική βιομηχανία και την αριστεία των μαύρων. Ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε ένα καταπληκτικό αφιέρωμα για να αποτίσουμε φόρο τιμής στο παγκόσμιο είδωλό μας» συμπλήρωσε.

Ο Usher, ο οποίος γιορτάζει 30 χρόνια καριέρας είναι οκτώ φορές νικητής Grammy, συμπεριλαμβανομένων δύο βραβείων για το Καλύτερο Σύγχρονο R&B Άλμπουμ. Έχει συγκεντρώσει εννέα Νο1 επιτυχίες στο Billboard Hot 100 και τέσσερα Νο1 άλμπουμ στο Billboard 200. Στις 11 Φεβρουαρίου, ήταν επικεφαλής του ημιχρόνου του Super Bowl, ενώ δύο ημέρες νωρίτερα κυκλοφόρησε το ένατο άλμπουμ με τίτλο «Coming Home» το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο.2 του Billboard 200.

Σε σχετική ανάρτηση στο Ιnstagram o καλλιτέχνης ευχαρίστησε τους διοργανωτές των βραβείων για αυτή την τιμή.

Η νέα του περιοδεία «Usher: Past, Present, Future», αναμένεται να ξεκινήσει τον Αύγουστο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

