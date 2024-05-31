Από το δωμάτιο του μαιευτηρίου η Ελισάβετ Σπανού ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα πως γεννήθηκε η κόρη της, δημοσιεύοντας δύο μοναδικές φωτογραφίες με το νεογέννητο.

Η πρώτη μάλιστα είναι η στιγμή που την αγκαλιάζει και την αντικρύζει για πρώτη φορά μετά τη γέννα μέσα από τον χώρο όπου έγινε ο τοκετός. Μια συγκινητική φωτογραφία με το πρώτο φιλί της μαμάς στην κόρη της. Ενώ η δεύτερη είναι από την μοναδική στιγμή του θηλασμού.



«Τα καταφέραμε… κορίτσι μου

Έχοντας γύρω μας, μια μεγάλη αγκαλιά…Υπήρχε ένα «πλέγμα» προστασίας, αγάπης και υποστήριξης όλο αυτόν τον καιρό για μένα και αυτό το υπέροχο πλάσμα που ήρθε στον κόσμο!

Μαμά, μπαμπά…εύχομαι να καταφέρνω να στέκομαι δίπλα στο κορίτσι μου με την τη φροντίδα και την αγάπη που δώσατε» έγραψε ανάμεσα σε πολλές ευχαριστίες στο ποστ που έκανε η ίδια στο Instagram της.

Υπενθυμίζουμε πως είχε η ίδια ανακοινώσει τα νέα της εγκυμοσύνης της στις αρχές τις χρονιάς και μόλις πριν από έναν περίπου μήνες σε εμφάνισή της στην εκπομπή της Μπέττυς Μαγγίρα είχε αποκαλύψει ότι έχει χωρίσει από τον πατέρα του παιδιού.

“Οι πρώτοι 3 μήνες ήταν περίεργοι γιατί δεν ξέραμε τι θα γίνει, γενικά δεν είχα πράγματα που κινδυνέψαμε εγώ και η μικρή. Ήταν ξαφνική η εγκυμοσύνη, συνέπεσε με το ότι αποφασίσαμε να μην είμαστε μαζί με τον μπαμπά της, ήμασταν κάποια χρόνια μαζί» είχε πει σε αυτήν την συνέντευξη η Ελισάβετ και συνέχισε:

«Για να λυθούν και τα μυστήρια, ο άνθρωπος δεν ζει στην Αθήνα, ζει και εργάζεται εκτός, είμαστε οι γονείς της μικρής πάντα θα είμαστε. Όταν έμεινα έγκυος ήθελα απλά να είμαι συνέχεια με τον γυναικολόγο μου.

Είχα δύο αποτυχημένες εγκυμοσύνες, με φόβισε το πρώτο τρίμηνο προσευχόμουν και έλεγα Θεέ μου να μην το ξαναπεράσω αυτό.

Ο ρόλος μας ως γονείς δεν αναιρείται με τον χωρισμό, δεν με φοβίζει αυτό. Η οικογένειά μου είναι θετική γιατί βλέπει το θαύμα και εγώ παιδί χωρισμένων γονιών είμαι, δεν χώριζαν για να είμαι εγώ καλά. Πιέστηκα με τα σχόλια του κόσμου όταν με ρωτούσαν ποιος είναι ο πατέρας»



