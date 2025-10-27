Ο 33χρονος Βρετανός ηθοποιός Τζορτζ ΜακΚάι εμφανίζεται τακτικά στις λίστες των στοιχηματικών εταιρειών με τους υποψηφίους για τον εμβληματικό ρόλο του Τζέιμς Μποντ, ως διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ. Μάλιστα, ο Guardian τον έχει χαρακτηρίσει πρόσωπο με «αυτή την εμφάνιση που συνδυάζει αόριστη κακία με ασαφή ικανότητα» και «μια δόση εκκεντρικού αινιγματικού».

Νωρίτερα φέτος, ο σχολιαστής και συγγραφέας, Μαρκ Ο' Κόνελ τον χαρακτήρισε επίσης «ενδιαφέρουσα» επιλογή που «έχει ταλέντο». Βοηθάει επίσης το γεγονός ότι πρωταγωνίστησε μαζί με ένα κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, τη Λέα Σεϊντού, στην ταινία του 2023 «Το Τέρας».

Τώρα, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «& Sons» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου BFI, ο ΜακΚέι απάντησε στις μακροχρόνιες εικασίες που τον συνδέουν με τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, λέγοντας ότι είναι κολακευμένος που θεωρείται πιθανός διάδοχος του Κρεγκ.

Σε σχετική ερώτηση, ο ηθοποιός δεν μπόρεσε παρά να χαμογελάσει.

«Έλα τώρα. Εννοώ Μποντ. Ναι, σίγουρα» γέλασε.

Όταν ρωτήθηκε αν τον έχουν προσεγγίσει για τον ρόλο απάντησε (not): «Δεν θα μπορούσα να πω... Όχι, δεν θα πω κάτι περισσότερο από αυτό».

«Αλλά, είναι ωραίο να είσαι στο παιχνίδι, ξέρεις; Και τι ρόλος; Μου αρέσει ο Ντενί Βιλνέβ είναι κορυφαίος. Οπότε ναι, φυσικά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.