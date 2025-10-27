Η νέα εβδομάδα ξεκινά και το «The Wall», το πιο ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων, επιφυλάσσει απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, ένα επεισόδιο που... κόβει την ανάσα!

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται στο στούντιο δύο αδέλφια, την Χαρά και τον Χρήστο, που θέλουν να δοκιμάσουν τις γνώσεις και την τύχη τους για έναν πολύ καλό σκοπό.

Η Χαρά είναι μία δυναμική γυναίκα που τον τελευταίο χρόνο άφησε τη ζωή στη Θεσσαλονίκη και πήγε στο όμορφο νησί της Αμοργού. Εκεί, άνοιξε το δικό της all day café- bar, απολαμβάνοντας την ηρεμία και την ποιότητα ζωής. Ο Χρήστος, από την άλλη, ζει στη Χαλκίδα. Είναι στρατιωτικός της Πολεμικής Αεροπορίας, δραστήριος, αθλητικός και ξεχωρίζει για την ψυχραιμία του, αφού δεν αγχώνεται ποτέ...

Τα δύο αδέλφια, έρχονται στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων με κοινό στόχο: να αντιμετωπίσουν τον γιγαντιαίο «Τοίχο» και τα χρήματα που θα συγκεντρώσουν, να τα κάνουν δωρεά στο Κέντρο Υγείας της Αμοργού! Ποιο θα είναι το μεγάλο φινάλε;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

Δείτε το trailer:

«The Wall»

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.