Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Με τον Γιάννη μπορώ να είμαι ο εαυτός μου»

Πώς έγινε η επανασύνδεσή της με τον πρώην σύζυγό της

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Με τον Γιάννη μπορώ να είμαι ο εαυτός μου»

Ανοιχτά για το πώς ξαναμπήκε στη ζωή της και όπως δείχνουν τα πράγματα για να μείνει, ο πρώην συζυγός της Γιάννης Καραβασάνης μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε και έδωσε συνέντευξη στην Ξένια Ιωάννου και στο περιοδικό In Style και ήταν πιο αποκαλυπτική από ποτέ για την προσωπική της ζωή.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ηλιάνα Παπαγεωργίου Γιάννης Καραβασάνης WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark