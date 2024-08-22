Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Με τον Γιάννη μπορώ να είμαι ο εαυτός μου»

Ανοιχτά για το πώς ξαναμπήκε στη ζωή της και όπως δείχνουν τα πράγματα για να μείνει, ο πρώην συζυγός της Γιάννης Καραβασάνης μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε και έδωσε συνέντευξη στην Ξένια Ιωάννου και στο περιοδικό In Style και ήταν πιο αποκαλυπτική από ποτέ για την προσωπική της ζωή.

