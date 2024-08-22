«Είναι ειδικό επεισόδιο το σημερινό…» ξεκίνησε η Μαρία Σολωμού και καθώς το Μαρία τη νύχτα, στο You tube ήταν προγραμματισμένο να βγει τον Δεκαπενταύγουστο ανήμερα της γιορτής της και τελικά βγήκε χθες είχε άλλη ροή. Και τον τρόλαρε λίγο κιόλας λέγοντας πως ήθελε να έρθει γιατί τον ζητούσε ο κόσμος και δεν υπήρχε άλλος καλοκαιριάτικα…

Στη συνέχεια πειράχτηκαν λίγο για τη σχέση τους με τον Mente Fuerte να λέει πως λένε όλοι ότι τα έχουνε και ξεκίνησε μια λεκτική αντιπαράθεση που μπορεί να είπε στην αρχή η Μαρία ότι είναι ευκαιρία να μιλήσει αλλά τελικά ήταν εκείνη που πάνω στην κουβέντα αποκάλυψε περισσότερα.

