Τζόυς Ευείδη: «Πέρυσι δεν είχα καμία πρόταση για την τηλεόραση»

Για την τηλεοπτική της επιστροφή στη νέα σειρά των Ρέππα-Παπαθανασίου «Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα» μίλησε η Τζόυς Ευείδη.

Η ηθοποιός, όπως πάντα αφοπλιστικά ντόμπρα έδωσε συνέντευξη στην Πολυξένη Καραμίχα για την Real Life και όπως είπε όταν πρωτοάκουσε την ιδέα τους φοβήθηκε.

«Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα ήταν η πιο τρελή ιδέα που είχαν τα παιδιά. Όταν μου το διηγήθηκαν, είπα: τι λέτε τώρα, θα μου τιναχθεί ο εγκέφαλος. Θα το καταλάβει ο κόσμος; Μήπως είναι λίγο επικίνδυνο; Δεν μπορούσα να μην μπω σε αυτό το πανηγύρι, γιατί έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Μιχάλη και τον Θανάση.

Επίσης, μου έχουν λείψει οι κωμωδίες από την τηλεόραση. Ωστόσο, είναι παρακινδυνευμένο για τις αντιδράσεις, κυρίως για το τι μας φαίνεται αστείο. Ένα κομμάτι είναι το μοναστήρι, όπου ασχέτως που φορούν ροζ στολές, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει», είπε η Τζόυς Ευείδη για τη σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί και συνέχισε:

«Εγώ είμαι η διαβόητη Χαλιμά, σύζυγος του Μιχάλη. Είμαστε τσιγγάνοι και ζούμε στο δικό μας καταυλισμό. Έχουμε μια πανέμορφη κόρη, η οποία μπλέκει ερωτικά με έναν μπαλαμό».

Ενώ με απόλυτη ειλικρίνεια δήλωσε πως την περσινή σεζόν δεν δέχτηκε καμία απολύτως τηλεοπτική πρόταση:

«Πέρυσι δεν είχα καμία πρόταση για την τηλεόραση. Εγώ μπούρδες του τύπου, είχα προτάσεις, αλλά δεν ήθελα δεν λέω.

Η ντομπροσύνη είναι επικίνδυνη, αλλά δεν μπορώ να την αλλάξω, ήταν η μάνα μου έτσι. Έχω και τη φωνή της και το μενταλιτέ της.

Μου έχει στερήσει πράγματα, αλλά δεν βαριέσαι, όποιος ήθελε να φύγει, έφυγε.

Δεν κάνω δημόσιες σχέσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις δουλειές. Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο, ούτε καν τον Μιχάλη Ρέππα, που τον ξέρω από τη σχολή. Είμαι πολύ ντροπαλή, δεν το διανοείστε».

Όσον αφορά τις ανταγωνιστικές συμπεριφορές, η Τζόυς Ευείδη απαντά: «Νομίζω πως δεν έχω εισπράξει ποτέ ανταγωνιστικές συμπεριφορές. Έχω ένα μυστικό, υποχρεώνω τον εαυτό μου να ερωτευτεί όλη την ομάδα με την οποία δουλεύω. Αν νιώσω ότι κάτι γίνεται, επιτόπου φεύγω. Έχω μεγάλη αντοχή. Αλλά, αν σε απομυθοποιήσω, δεν σε θέλω πια».

