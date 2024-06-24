Αν και είναι πολύ δεμένος με την οικογένειά του ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δεν συνηθίζει να δημοσιεύει στο διαδίκτυο τόσο προσωπικές στιγμές.

Αυτό το τριήμερο όμως ήταν διαφορετικό. Μετά από αρκετούς μήνες γυρισμάτων για το Maestro του, ο Χριστόφορος βρέθηκε στην Σαντορίνη για να περάσει λίγες μέρες χαλάρωσης και ξεκούρασης με δύο από τα μέλη της οικογένειάς του σε μια από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που έχουν.

Οικογενειακό reunion λοιπόν για τον Μανώλη Παπακαλιάτη με τους δύο μεγαλύτερους γιους του. Τον Χριστόφορο και τον Φίλιππο.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και ο Φίλιππος είναι τα παιδιά που απέκτησε ο Μανώλης Παπακαλιάτης από τον πρώτο του γάμο και στη συνέχεια γεννήθηκαν άλλα δύο παιδιά από τον δεύτερο γάμο του, ο Στέφανος και η Νάρα.

Πηγή:Instagram

Και τα τέσσερα αδέρφια είναι πολύ δεμένα μεταξύ τους και κάνουν στενή παρέα, κυρίως στην Κρήτη όπου ζουν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά τα δύο μικρότερα μέλη της οικογένειας.

Αν και τόσο ο πατέρας του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, όσο και η μητέρα του δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με επιτυχία στον χώρο του τουρισμού, ο Χριστόφορος δεν έδειξε ποτέ να ενδιαφέρεται να εμπλακεί με τις επιχειρήσεις της οικογένειας.

Όταν έγινε γνωστό πως η σειρά Maestro θα παίξει στο Netflix ο πατέρας του – που είναι εκτός των άλλων και αθλητικός παράγοντας στην Κρήτη- είχε πει μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή Winner του τοπικού Creta Tv:

«Δεν μπορεί να μην είναι κάποιος γονέας περήφανος όταν βλέπει τα παιδιά του να πηγαίνουνε καλά, να ανεβαίνουνε.

Ο Χριστόφορος από μικρός είχε μια κλίση στο καλλιτεχνικό κομμάτι, θεωρώ ότι κάτι πήρε από τη γιαγιά του. Από τη μητέρα μου. Ήταν ζωγράφος η μητέρα μου, ερασιτέχνης μεν, αλλά ζωγράφος.

Ο Χριστόφορος δεν έχει ιδέα από αθλητισμό. Θυμάμαι όταν έπαιξε το πρώτο παιχνίδι διαιτησίας ο Γιάννης Ράλλης, ήτανε το ‘83, λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Έπαιζε αγώνας Α1 το παιχνίδι στο Παπαστράτειο Ολυμπιακός – Πανελλήνιος και είχαμε πάει τότε με φίλους από ΟΔΚΕ (Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος) να το δούμε και είχα πάρει και τον Χριστόφορο μαζί.

Και τού λέω έλα εδώ να δούμε το παιχνίδι και δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον. Σηκώθηκε και έφυγε. Είχε άλλα ενδιαφέροντα».

