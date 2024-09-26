Λογαριασμός
My Style Rocks: Λαμπερές σε νυχτερινή έξοδο στα μπουζούκια - Δείτε το trailer

Καθημερινά στις 16.30 με την Κατερίνα Καραβάτου  

My Style Rocks

Οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks πρέπει σήμερα να λάμψουν και να εντυπωσιάσουν για μία πρεμιέρα στα μπουζούκια! Θα καταφέρουν να καθίσουν στο πρώτο τραπέζι και να αναδειχθούν σε πρωταγωνίστριες;

Δείτε το trailer

Η συζήτηση για τις βαθμολογίες στα παρασκήνια δεν τελειώνει ποτέ! Ωστόσο, όπως φαίνεται, το πόσο θα επηρεάσει τα κορίτσια ένας χαμηλός βαθμός έχει να κάνει με το πρόσωπο από το οποίο προέρχεται. Ποιες δεν διστάζουν να βάλουν χαμηλές βαθμολογίες για να παραμείνουν ψηλά στην κατάταξη; 

My Style Rocks

Η καθυστέρηση της Μαρίας συνδέεται με ένα σοβαρό προσωπικό ζήτημα, το οποίο δε γίνεται να μην την επηρεάσει… Η Χριστιάνα, θέλοντας να της φτιάξει τη διάθεση, τη βαθμολογεί υψηλότερα από ό,τι θα έκανε κανονικά.

My Style Rocks

Μία διαγωνιζόμενη κάνει την έκπληξη, καταφέρνοντας κάτι που κυνηγούσε πολύ καιρό! 

My Style Rocks

My Style Rocks

