Οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks πρέπει σήμερα να λάμψουν και να εντυπωσιάσουν για μία πρεμιέρα στα μπουζούκια! Θα καταφέρουν να καθίσουν στο πρώτο τραπέζι και να αναδειχθούν σε πρωταγωνίστριες;

Δείτε το trailer

Η συζήτηση για τις βαθμολογίες στα παρασκήνια δεν τελειώνει ποτέ! Ωστόσο, όπως φαίνεται, το πόσο θα επηρεάσει τα κορίτσια ένας χαμηλός βαθμός έχει να κάνει με το πρόσωπο από το οποίο προέρχεται. Ποιες δεν διστάζουν να βάλουν χαμηλές βαθμολογίες για να παραμείνουν ψηλά στην κατάταξη;

Η καθυστέρηση της Μαρίας συνδέεται με ένα σοβαρό προσωπικό ζήτημα, το οποίο δε γίνεται να μην την επηρεάσει… Η Χριστιάνα, θέλοντας να της φτιάξει τη διάθεση, τη βαθμολογεί υψηλότερα από ό,τι θα έκανε κανονικά.

Μία διαγωνιζόμενη κάνει την έκπληξη, καταφέρνοντας κάτι που κυνηγούσε πολύ καιρό!

Πηγή: skai.gr

