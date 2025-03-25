Τσαλιγοπούλου: Η αποχή από τα μπουζούκια κατ’ επιλογή και η άρνηση σε προτάσεις να είναι κριτής σε talent shows

Η ίδια η Ελένη Τσαλιγοπούλου όμως ένιωσε πως δεν της ταιριάζει να εμφανίζεται σε κάποια πίστα και έκανε μια άλλη επιλογή. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό Σουσού η αγαπημένη τραγουδίστρια εξήγησε γιατί κινήθηκε έτσι στην μεγάλη καριέρα της.



«Είπα όχι στα μπουζούκια κυρίως λόγω του ρεπερτορίου και της τρομακτικής έκθεσης. Το ρεπερτόριο αφορά καθαρά εμένα, το τι μπορώ να διαχειριστώ, τα ωραία λόγια, τις ωραίες μουσικές, τα ωραία συναισθήματα. Η πίστα όλα αυτά τα χρόνια βγάζει σε κάτι άλλο, κυρίως την εικόνα.

