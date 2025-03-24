«Only Murders in the Building»: Ο Christoph Waltz στο καστ της 5ης σεζόν

Ο βραβευμένος με Όσκαρ, Κρίστοφ Βαλτς, θα πρωταγωνιστήσει στην 5η σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Only Murders in the Building» του Hulu, σε έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Variety.

Ο διάσημος ηθοποιός προστίθεται στο καστ της αγαπημένης κωμωδίας μυστηρίου, μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής του Κίγκαν-Μάικλ Κι. Οι λεπτομέρειες για τον ρόλο του Βαλτς και την πλοκή της νέας σεζόν παραμένουν μυστικές, όπως συνηθίζεται από την παραγωγή της σειράς.

Christoph Waltz has been cast in ‘ONLY MURDERS IN THE BUILDING’ Season 5. pic.twitter.com/YLK9Wk95CY — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 21, 2025

Ο Αυστριακός ηθοποιός έχει αποσπάσει δύο Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου, μετά τη συνεργασία του με τον Κουέντιν Ταραντίνο στις ταινίες «Inglourious Basterds» το 2010 και «Django Unchained» το 2013, ανάμεσα σε άλλα σημαντικά βραβεία που έλαβε για αυτές τις ταινίες. Επίσης, υποδύθηκε τον Blofeld, τον εμβληματικό κακό του Τζέιμς Μποντ, στο «Spectre» και στο «No Time to Die».

Τα γυρίσματα της 5η σεζόν της σειράς, ξεκίνησαν νωρίτερα αυτό το μήνα με βασικούς πρωταγωνιστές τους Στιβ Μάρτιν, Μάρτιν Σορτ και Σελένα Γκόμεζ.

