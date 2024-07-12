Μια έκπληξη περίμενε τη Δέσποινα Βανδή στη συναυλία της στην Αθήνα.

Οι συνεργάτες της, της είχαν ετοιμάσει ένα βίντεο με στιγμές από την καριέρα της, που ξαφνικά άρχισε να προβάλλεται στην οθόνη της σκηνής την ώρα που η Δέσποινα είχε ξεκινήσει να μιλάει στον κόσμο.

«Αυτά τα 30 χρόνια… ξεκίνησε να λέει, με μουσική υπόκρουση το «Γέλα μου», όταν ξαφνικά τα φώτα χαμήλωσαν και κατάλαβε ότι κάτι εκτός προγράμματος συμβαίνει…

