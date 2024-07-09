Τραϊάνα Ανανία: H βία που έζησε ως παιδί και οι άνθρωποι που τη μισούν θανάσιμα

Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με αφορμή την έναρξη των παραστάσεων στο Θέατρο Άλσος αλλά και το πέρασμά της από τη σειρά «Το Προξενιό της Ιουλίας» έδωσε η Τραϊάνα Ανανία στη Real Life και τη Νίκη Κώτσου.

-Με αφορμή τις σκληρές συνθήκες στο Προξενιό της Ιουλίας, που διαδραματίζεται στον Τύρναβο, εσύ έχεις ζήσει κάτι από όλα αυτά;

«Δεν έχω ζήσει σε χωριό, αλλά έχω ζήσει το να υπάρχει βία στο σπίτι –είτε λεκτική είτε σωματική- και να μην κάνει κανείς τίποτα, αλλά να κάνουν όλοι ότι δεν υπάρχει και να το θεωρούν φυσιολογικό».

-Φαίνεσαι ατρόμητη. Έχεις πληγωθεί;

«Για να ανδρωθεί ένα κορίτσι, σημαίνει ότι ως κορίτσι κινδύνευε. Ευχαριστούμε, πατριαρχική κοινωνία».

-Ένας λόγος που ήρθες στην Αθήνα ήταν αυτός;

«Ένας λόγος που ήρθα στην Αθήνα σίγουρα ήταν να πάρω απόσταση από όλο το παρελθόν της παιδικής μου ηλικίας και ταυτόχρονα να είμαι σε μια πόλη που δίνει ευκαιρίες στην τέχνη, σε σχέση με τις άλλες πόλεις της Ελλάδας».

-Ως παιδί πώς ήσουν;

«Πολύ θλιμμένη, πολύ απογοητευμένη, πολύ θυμωμένη»

-Είσαι στο επίκεντρο, έχεις αναγνωρισιμότητα. Τι εισπράττεις από τον κόσμο;

«Ο κόσμος μαζί μου είναι λίγο μουδιασμένος, είναι μεικτά τα συναισθήματά του για μένα.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που με μισούν θανάσιμα και κάποιοι άλλοι που με αγαπούν πάρα πολύ. Παίζω σε δύο άκρα.

Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εισπράττω σεβασμό από τον κόσμο και χαίρομαι, γιατί έχω τον σεβασμό πάνω και από την αγάπη. Τον έχω σαν μια μεγάλη αξία».

-Γιατί να σε μισούν; Για τις απόψεις που εκφράζεις στα social media;

«Νομίζω ότι με μισούν επειδή εκφράζομαι γενικά, ενώ η Ελλάδα είναι μια χώρα που γενικά δεν ενθαρρύνει την ειλικρίνεια, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια.

Οπότε, όταν εκφράζομαι, ταρακουνάω τα νερά και κάποιοι άνθρωποι, που είναι μικροί στην ψυχή και φοβούνται πάρα πολύ οι ίδιοι να κάνουν κάτι τέτοιο, το κρίνουν αρνητικά».

