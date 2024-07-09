Στην πατρίδα της την Κρήτη βρέθηκε για μια εμφάνιση στο Matala Beach Festival η Μαρίνα Σάττι και για εκείνη ήταν ίσως η πιο ιδιαίτερη βραδιά.

Η επιστροφή στον τόπο της καταγωγής της, στα μέρη που μεγάλωσε τη φόρτισε πολύ συναισθηματικά και αυτό φάνηκε. Κι ας το περίμενε πως και πως. Και είχε πολύ κέφι καθ' όλη σχεδόν τη διάρκεια της βραδιάς που ξεκίνησε γύρω στις δέκα το βράδυ και ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα.

Από νωρίς η παραλία γέμισε από τους επισκέπτες του Φεστιβάλ, που περίμεναν να εμφανιστεί η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα η οποία, πρόσφατα, εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision. Όπως πληροφορηθήκαμε μάλιστα δημιουργήθηκε και κυκλοφοριακή συμφόρηση στον δρόμο που οδηγεί στην παραλία από τον κόσμο που ήρθε για να απολαύσει τη Μαρίνα που μετά τη Eurovision ζει απίστευτες -και το λέει και η ίδια- στιγμές.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.