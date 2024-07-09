Δημήτρης Πανόπουλος: Που πάει τελικά ο συνεργάτης της Γερμανού;

Το Τουλάχιστον αυτό είχε ακουστεί και σε γενικές γραμμές αυτή η χρονιά έδειξε πως ο Δημήτρης Πανόπουλος που έγινε ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, έχει κάνει κάποια άλλα πλάνα για το μέλλον του.

Η υποψηφιότητά του για τις Ευρωεκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ και η απουσία του από το πλατό λόγω του εκλογικού νόμου για πάνω από έναν μήνα, έδειξε πως ο δημοσιογράφος επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί και στην πολιτική. Οπότε σίγουρα η ενημέρωση τον αβαντάρει για ότι έχει στο μυαλό του.

Και όταν έγινε γνωστό πως όπως η Εβελίνα Νικόλιζα κι εκείνος αποχωρεί αυτό το καλοκαίρι από την εκπομπή, ακούστηκε πως το κάνει για να επιστρέψει στο καθαρό κομμάτι της ενημέρωσης.

Σήμερα όμως στο «Summer's Cool» αποκάλυψαν πως ο Δημήτρης Πανόπουλος έχει πρόταση επίσης για infotainment εκπομπή απλά σε άλλο κανάλι. Που; Δείτε το βίντεο που ακολουθεί.

