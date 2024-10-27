Κάτια Ταραμπανκό: «Η τελευταία μου σχέση ήταν πέρυσι. Δεν ήταν διάσημος, έγινε στην πορεία»

Την Κάτια Ταραμπανκό συνάντησε ο Κωνσταντίνος Βασάλος για την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» σε μια διαφορετική συνέντευξη. Περισσότερο μια ανοιχτή συζήτηση ανάμεσα σε δύο φίλους.

«Ένιωθα ότι χάνω λίγο τα πατήματά μου, τον εαυτό μου, ειδικά μετά την απότομη διασημότητα του GNTM. Στην αρχή νόμιζα ότι είμαι μια χαρά. Στα social, στα μηνύματα ήταν περισσότερα τα hate και ακραία» είπε αρχικά η Κάτια Ταραμπανκό που έχει ρίξει το βάρος της στην υποκριτική και συνέχισε:

«Στο GNTM θα γινόμουν coach. Όπου και να με ρίξεις θα ‘κολυμπήσω’, επιβιώνω και το κάνω και πάρα πολύ καλά. Κάτι το οποίο θα μου ταίριαζε περισσότερο είναι να καθοδηγώ, coaching, σαν την Χριστοπούλου. Η Ηλιάνα είναι ένα πανέμορφο πλάσμα, εντυπωσιακή γυναίκα αλλά θέλει λίγο παραπάνω μπρίο, ένταση. Η Καγιά έχει πολύ έντονο χαρακτήρα».

Ενώ μιλώντας για την προσωπική της ζωή η εντυπωσιακή Κάτια είπε: «Θα γίνω 28 σε έναν μήνα. Είμαι ελεύθερη, η τελευταία μου σχέση ήταν πέρυσι αλλά δεν βγήκε παραέξω, δεν ήταν διάσημος, έγινε στην πορεία, στον μουσικό χώρο. Είμαι ελεύθερη, περνάω καταπληκτικά.

Δεν θα έβγαινα ραντεβού ούτε με τον Αργυρό, ούτε με τον Λιάγκα. Ο Γιώργος είναι πολύ έξυπνος και με προσελκύουν τέτοιοι άντρες. Δεν είναι κριτήριό μου η εμφάνιση στους άντρες, το έχει αποδείξει και η πορεία μου. Άμα έχει μυαλό ο άλλος, τύφλα να έχει η εμφάνιση».

