Κώστας Σόμμερ: «Πάντα ήθελα να κάνω οικογένεια, αλλά τα ποσοστά ήταν εναντίον στο να δουλέψει αυτό»

Για τις σχέσεις και τους γάμους συζήτησαν σήμερα στο «Όλα για τη ζωή μας» ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και ο Κώστας Σόμμερ. Ο ηθοποιός και επιχειρηματίας, περιζήτητος εργένης μέχρι που μπήκε στη ζωή του η Βαλεντίνη Παπαδάκη πλέον έχει στην αγκαλιά του τη γυναίκα του και δύο μικρά παιδιά.

-Όλοι σε είχαμε για ορκισμένο εργένη και ξαφνικά μέσα σε τρία χρόνια βρέθηκες παντρεμένος με δύο παιδιά

«Όταν θέλεις να κάνεις μια τέτοια κίνηση, στη ζωή δουλεύεις με ποσοστά, δηλαδή προσπαθείς τα ποσοστά να είναι υπέρ αυτό να κρατήσει. Να είναι κάτι το οποίο δεν θα λήξει σε 1,2 3 ,10 χρόνια. Θα είναι κάτι με το οποίο η οικογένειά σου θα μπορεί να μεγαλώσει δύο παιδιά σε ένα ωραίο, υγιές περιβάλλον για τα παιδιά. Αυτό για να γίνει πρέπει να βρεις έναν άνθρωπο με τον οποίον μπορείς να συνεννοηθείς και στα εύκολα και στα δύσκολα»

Διαβάστε ακόμα : Ελένη Χαμπέρη- Αλέξανδρος Αναστασίου: Ο γάμος της παίκτριας του Survivor με τον παίκτη του Ολυμπιακού Βόλου

-Όμως αυτό δεν το ξέρεις από πριν. Δεν είναι ένα συμβόλαιο σπιτιού…που ξέρεις ότι αγόρασες ένα σπίτι

«Σαφώς και δεν είναι και είναι και πάρα πολύ δύσκολο γιατί αλλάζουν πάρα πολλές ισορροπίες, πράγματα, προτεραιότητες από αν είμαστε οι δυο μας, ένα ζευγάρι που περνάει καλά , και διαφορετικό ένα σπίτι μια οικογένεια με παιδιά. Ναι έχεις ένα δίκιο ότι δεν μπορείς να το ξέρεις πριν, αλλά όταν είσαι λίγο πιο μεγάλος θεωρώ ότι έχεις την ικανότητα να διαβάσεις πέντε πράγματα για τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου»

-Θέλω να μου πεις το δικό σου κίνητρο για να προχωρήσεις..

«Εγώ ήθελα να κάνω οικογένεια πάντα. Απλά ξαναλέω δούλευα με τα ποσοστά και θεωρούσα πως μέχρι τότε τα ποσοστά ήταν εναντίον του να δουλέψει αυτό»

-Μήπως το άφησες και λίγο πιο μετά γιατί έλεγες πως θέλεις να ζήσεις και τη ζωή σου;

«Νομίζω την έζησα καλά και από ένα σημείο και μετά δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο τόσο αυτό, όσο να σου κάνει κλικ ο άνθρωπος για να μπορείς να μπεις σε αυτό. Για μένα το πιο δύσκολο κομμάτι που θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου είναι ένα δύσκολο διαζύγιο, δηλαδή να μην βλέπω τα παιδιά μου ή να έχω μια σύντροφο, μια γυναίκα που ίσως να εκμεταλλευτεί τα παιδιά μου… Αυτά όλα εγώ δεν μπορώ να τα διαχειριστώ. Με πανικοβάλλει σε βαθμό κακουργήματος»

-Άλλαξε αυτή η σχέση με τη γυναίκα σου όταν ήρθαν τα παιδιά;

«Όχι, ίσα, ίσα έχουμε δέσει πιο πολύ. Θέλει υπομονή. Να ξέρεις πότε να κάνεις λίγο πίσω. Να καταλάβεις και τη γυναίκα που περνάει και όλα αυτά τα ορμονικά…»

-Και ο άντρας περνάει…

«Ναι, περνάει. Εγώ ας πούμε και στις δύο εγκυμοσύνες πήρα κιλά και αυτό ήταν καταλαβαίνεις ένα θεματάκι. Και όταν αλλάζουν τα κιλά σου δεν έχεις και την ίδια ενέργεια. Μετά αλλάζει ο ύπνος σου, αλλάζουν πολλά πράγματα. Αλλά αν είσαι έτοιμος για αυτό την τρικυμία θα την περάσουμε. Η ζυγαριά της δυσκολίας με το δώρο που θα πάρεις, δεν υπάρχει…

Επειδή μιλάμε για τον γάμο και την οικογένεια, το να έχεις πιο οργανωμένη σκέψη από απλά το πάθος και την αγάπη το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Αν δεν την αγαπάς, αν δεν υπάρχει το δέσιμο, δεν φτάνει. Πρέπει να χρειάζεσαι να περνάς χρόνο μαζί της.

Έχω πει ότι το παιδί είναι σαν μεγεθυντικός φακός. Αν υπάρχει πρόβλημα, το πρόβλημα γίνεται πιο μεγάλο. Αν υπάρχει υγεία στην σχέση αυτό πάλι θα γίνει πιο μεγάλο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.