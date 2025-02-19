Καίτη Γαρμπή: Περιμένοντας τη σειρά της για να μπει να κάνει μάθημα

Κι όμως αυτό ακριβώς κάνει η πετυχημένη κι αγαπημένη τραγουδίστρια που παρά την καριέρα της και την πορεία της στον χώρο του τραγουδιού συνεχίζιε να εκπαιδεύεται. Πώς;

Μα φυσικά παρακολουθώντας μαθήματα φωνητικής στο Εθνικό Ωδείο! Γιατί όταν αγαοάς πραγματικά αυτό που κάνεις δεν αφήνεις τίποτα στην τύχη, πόσο μάλλον το «εργαλείο» της δουελιάς σου που στην περίπτωση της Καίτης Γαρμπή, είναι η φωνή της.

Και δεν είναι μόνο για να βελτιώσει πράγματα, είναι και για να μην τραυματίσει τις φωνητικές της χορδές, να τις «γυμνάζει» όπως πρέπει για να μην ταλαιπωρούνται από τα συνεχόμενα χρόνια στις πίστες και τις πολλές ώρες τραγουδιού. Κι αυτό η Καίτη το ξέρει καλά. Έτσι σαν σωτή μαθήτρια, πάει πάντα στην ώρα της στο μάθημά της και περιμένει υπομονετικά να τελειώσει ο προηγούμενος από εκείνη μαθητής για να μπει κι εκείνη στην τάξη της...

Και δίνει και το παράδειγμα στη νέα γενιά των τραγουδισρτιών πως τίποτα δεν γίνεται χωρίς σκληρή δουλειά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.