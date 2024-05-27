Άλλη μια μέρα ξεκίνησε στον Άγιο Δομίνικο, με τους Survivors να μιλούν για όσα έγιναν στον τελευταίο αγώνα και στο έπαθλο επικοινωνίας, που είδαν βίντεο από αγαπημένα τους πρόσωπα.



Όταν οι παίκτες έφτασαν στον στίβο μάχης ενημερώθηκαν για την αποχώρηση της Ναντιχάν και η Κατερίνα Δαλάκα λύγισε και είπε πόσο άσχημα νιώθει, διότι η Ναντιχάν τραυματίστηκε σε δικό τους run, οπότε αισθάνεται ότι φέρει ευθύνη για την αποχώρησή της.



Στη συνέχεια όταν ξεκίνησε το αγώνισμα, υπήρξαν δύο τραυματισμοί. Ο πρώτος ήταν αυτός της Μερβέ, όπου φάνηκε να υποφέρει μετά το αγώνισμα με τη μέση της, τελειώνοντας το run με λυγμούς. Στο τέλος του αγωνίσματος ασυλίας ο Φάνης έπεσε κάτω και χτύπησε τον ήδη τραυματισμένο ώμο του γεγονός που σταμάτησε το run, ενώ δέχτηκε και βοήθεια από γιατρό.

Τελικά ο Φάνης έφερε τον νικητήριο πόντο και έδωσε την πρώτη ασυλία στην ομάδα του, γεγονός που τον έκανε να λυγίσει και να ξεσπάσει σε κλάματα.

Οι παίκτες επέστρεψαν στις καλύβες και έκαναν έναν απολογισμό για τον αγώνα. Ο Φάνης περιέγραψε τι ακριβώς του συνέβη ενώ ο Ντάνιελ είπε ότι είδε την ευαίσθητη πλευρά του Φάνη, και πως πρώτη φορά έκλαψε μπροστά τους.

Στο συμβούλιο του νησιού για να ψηφιστεί ο παίκτης προς αποχώρηση, οι παίκτες σχολίασαν τις στιγμές από το αγώνισμα και τις μικρές κόντρες που υπήρξαν.

Οι παίκτες της κόκκινης ομάδας ψήφισαν για τον πρώτο μονομάχο και τις περισσότερες ψήφους συγκέντρωσε ο Χριστόφορος, ο οποίος αποκάλυψε ότι ψήφισε την Κατερίνα Δαλάκα.

