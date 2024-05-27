«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»

Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι

Σήμερα στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

Ο Δημήτρης στο προηγούμενο επεισόδιο αναφώνησε «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου», αφού σε συνεργασία με τη μητέρα του, Ιφιγένεια, κατάφερε να κερδίσει τα 1.000 ευρώ. Ο Μάρκος τους υποδέχεται και σήμερα για να αντιμετωπίσουν μαγειρικά ένα ερωτευμένο ζευγάρι, τη Βάσια και τον Γιάννη.

Ο Δημήτρης μπαίνει δυναμικά στην κουζίνα για δεύτερη φορά και με την καθοδήγηση της μητέρας του, ετοιμάζει «φιλέτο πέρκας με μουστάρδα και λαχανικά». Το βράσιμο στα λαχανικά τούς προβληματίζει αλλά είναι αισιόδοξοι ότι θα ικανοποιήσουν γευστικά τον Έκτορα με τη συνταγή τους.

Η Βάσια και ο Γιάννης γνωρίστηκαν μέσω social media, ερωτεύθηκαν γρήγορα και απέκτησαν και ένα κοριτσάκι. Η Βάσια θα προσπαθήσει να ακολουθήσει τις οδηγίες του Γιάννη και να μαγειρέψει «noodles με κοτόπουλο και γαρίδες». Κατά τη διαδικασία, η ποσότητα του αλατιού δεν είναι η σωστή, με αποτέλεσμα να αγχωθούν και οι δύο, αλλά ελπίζουν πως το τελικό πιάτο θα τους δικαιώσει.

Τα λάθη στην κουζίνα της Μαμάς δεν συγχωρούνται και ο Έκτορας στην «Ώρα της Κρίσης» καλείται να βρει ποιο ζευγάρι έχει κάνει τα λιγότερα για να κερδίσει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου.

