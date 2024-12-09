Tom Selleck: Αποχαιρετά το «Blue Bloods» και ονειρεύεται ένα νέο γουέστερν

Ο Τομ Σέλεκ ετοιμάζεται να κλείσει ένα σημαντικό κεφάλαιο της καριέρας του, καθώς η επιτυχημένη αστυνομική σειρά «Blue Bloods» ολοκληρώνεται μετά από 14 σεζόν. Ο αγαπημένος ηθοποιός θα αποχαιρετήσει τον διάσημο ρόλο του Frank Reagan στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς, με τίτλο «End of Tour», που θα προβληθεί στις 13 Δεκεμβρίου.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Parade, ο Σέλεκ θυμήθηκε τις γιορτές που έκανε μαζί με την οικογένειά του στην προσωπική του όαση, σ΄ένα ράντσο 65 στρεμμάτων στην Καλιφόρνια. Σημειώνεται ότι το ράντσο, φιλοξενούσε κάποτε 1.500 δέντρα αβοκάντο, αλλά λόγω ξηρασίας έχουν απομείνει ελάχιστα. Ωστόσο παραμένει το επίκεντρο των οικογενειακών αναμνήσεων του ηθοποιού.

Tom Selleck looks back on his time on 'Friends' where his three-episode role as Dr. Richard Burke turned into 10. Now, he’s hoping to return to comedy—the kind that makes you laugh and cry. Could another sitcom be in his future? For more on the interview: https://t.co/CZgGhkgKKp pic.twitter.com/KHWPQR0jiE — Parade Mag (@ParadeMagazine) December 6, 2024

«Είχαμε ένα τελετουργικό στο ράντσο εδώ και χρόνια» ανέφερε ο Σέλεκ. «Είναι ένα παλιό καταφύγιο κυνηγών, χτισμένο το 1910. Όλη η οικογένεια —τα αδέλφια μου, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου— ανοίγαμε τα δώρα στο σαλόνι και μετά δειπνούσαμε όλοι μαζί. Ωστόσο, τώρα αυτό έχει αλλάξει. Οι γονείς μου δεν είναι πια μαζί μας και τα αδέλφια μου έκαναν παιδιά και τώρα έχουν κι εκείνα παιδιά. Πλέον θα πρέπει να νοικιάσουμε μια αίθουσα για να χωρέσουμε όλοι!», πρόσθεσε.

Παρά τις αλλαγές, τα Χριστούγεννα διατηρούν την ξεχωριστή τους σημασία για τον ίδιο, τη σύζυγό του και την κόρη τους. «Πιθανόν να περάσουμε λίγο χρόνο στο σπίτι ενός από τα αδέλφια μου, αλλά κυρίως είναι μια ευκαιρία για προσωπικές, οικογενειακές στιγμές», τόνισε.

Ο διάσημος πρωταγωνιστής τον Ιανουάριο θα πει στην όγδοη δεκαετία της ζωής του. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για τα σχέδια γενεθλίων του, απάντησε: «Κανένα απολύτως. Προσπαθώ να μην μετράω. Σταμάτησα να γιορτάζω πριν από καιρό».

Δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από την υποκριτική, αν και αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο πρότζεκτ στα σκαριά. «Αστειεύομαι λέγοντας ότι είμαι "άνεργος", αλλά η αλήθεια είναι πως περιμένω το επόμενο βήμα. Δεν θα έλεγα ότι [οι προτάσεις] πέφτουν βροχή, αλλά ίσως κάποιοι άνθρωποι με σκέφτονται», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ένα καλό γουέστερν είναι πάντα στη λίστα μου. Μου λείπει - θέλω να καβαλήσω ξανά ένα άλογο», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.