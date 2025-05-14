Λίγο μετά την άφιξή του στο Φεστιβάλ των Καννών, την Τρίτη 13 Μαίου, ο Τομ Κρουζ πήρε μέρος σε μία συζήτηση δημιουργών περιεχομένου στο TikTok. Κατά τη διάρκειά της παρουσίασε μερικά από τα «πρωτοφανή» και εντυπωσιακά ακροβατικά που θα περιλαμβάνονται στο «Mission: Impossible - The Final Reckoning», το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα εκτός διαγωνιστικού τμήματος, σήμερα.

Μιλώντας με τον δημοφιλή δημιουργό του TikTok, Ρις Φέλντμαν, ο οποίος θα παρουσιάσει τη πρώτη του ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Wait, Your Car;» σε ειδική εκδήλωση του TikTok στο φεστιβάλ, μοιράστηκε επίσης λεπτομέρειες για την ταινία μπροστά σε περίπου 25 έκπληκτους δημιουργούς.

Ξεκίνησε τη συζήτηση λέγοντας ότι έφτασε στις Κάννες στις 3:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, αμέσως μετά την παραλαβή του τιμητικού BFI Fellowship στο Λονδίνο. Όταν ο Φέλντμαν τον ρώτησε για την εναέρια σεκάνς που αψηφά τον θάνατο στην ταινία, ο Κρουζ απάντησε ότι εφάρμοσε την «πολυετή γνώση» του στα αεροπλάνα.

«Είμαι πιλότος ακροβατικών αεροσκαφών που είναι σε θέση να πετάξει αυτά τα αεροπλάνα και γι αυτό τώρα επιλέγω το μοντέλο και...μαθαίνω ένα είδος wing-walking που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, καθώς αυτό που θέλω να κάνω είναι πραγματικά ακραίο», τόνισε.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός είπε ότι ήθελε να «μηδενίσει τη βαρύτητα» όταν περπατούσε ανάμεσα στα φτερά του αεροπλάνου, γεγονός που παρουσίασε κάποιες υλικοτεχνικές προκλήσεις.

«Σκέφτομαι, ''πόσο μπορώ να κρατήσω το αεροπλάνο σε ανάποδη θέση''. Ο κινητήρας σταματάει μετά από λίγα δευτερόλεπτα επειδή δεν διαθέτει σύστημα ψεκασμού καυσίμου, οπότε γνωρίζω ότι ο κινητήρας θα σταματήσει», ανέφερε. «Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε τον χρόνο μας και απλώς το προσεγγίζω βήμα-βήμα», συμπλήρωσε.

Ο Κρουζ αποκάλυψε ότι προσέλαβε «απίστευτους» πιλότους για την σεκάνς, αλλά «έπρεπε επίσης να τους εκπαιδεύσω πώς να πετούν το αεροπλάνο με εμένα στο φτερό».

«Ήμουν ένα ανθρώπινο ον στον αέρα — ήταν "βίαιο"», παραδέχτηκε, περιγράφοντας την ένταση της εμπειρίας και συμπλήρωσε. «Ήταν τόσο βίαια πάνω σε εκείνο το αεροπλάνο. Η ποσότητα της δύναμης του αέρα που έρχεται πάνω από αυτό το φτερό...». Η συζήτηση κράτησε 20 λεπτά ενώ στη συνέχεια συνομίλησε κατ' ιδίαν με τους δημιουργούς του TikTok και έβγαλε φωτογραφίες, σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: skai.gr

