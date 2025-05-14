Οι παλιές συνήθειες φάνηκε να πεθαίνουν δύσκολα το βράδυ της Τρίτης, 13 Μαΐου 2025, στο φετινό Φεστιβάλ Καννών. Πολλές διασημότητες, οι οποίες είναι πιο εξοικειωμένες με τη μόδα παρά με τον κινηματογράφο, φάνηκε να αψηφούν τη νέα απαγόρευση του κόκκινου χαλιού για «μπλόκο» στο γυμνό. Για την ακρίβεια έγραψαν την απαγόρευση στα… «παλαιότερα των υποδημάτων τους».

Μια σειρά από μοντέλα και ηθοποιούς, με επικεφαλής τη βετεράνο της τελετής, Bella Hadid, φάνηκε να παραβιάζουν τον κανόνα αποκαλύπτοντας τη σάρκα τους καθώς έκαναν την πασαρέλα τους στο κόκκινο χαλί.

bella hadid’s look for 78th cannes film festival pic.twitter.com/Zyxyd6adB9 — ❦ (@modelsdiaryy) May 13, 2025

Το 28χρονο σούπερ μόντελ έδειξε την εντυπωσιακή της σιλουέτα με ένα υπέροχο μαύρο σατέν φόρεμα καθώς έφτασε στην εκδήλωση. Έμεινε χωρίς σουτιέν και επέλεξε ένα σκίσιμο μέχρι το ύψος του μηρού για να ολοκληρώσει τη σέξι εμφάνισή της στις Κάννες, εν μέσω του νέου περιορισμού των τολμηρών ρούχων.

Εν τω μεταξύ, το σούπερ μόντελ Heidi Klum, 51 ετών, εντυπωσίασε στα ροζ, καθώς τίμησε την προβολή της ταινίας «Partir Un Jour» με ένα φόρεμα με βολάν που έμοιαζε με λουλούδια και είχε μακριά ουρά.

Η 50χρονη Eva Longoria μαγνήτισε τα βλέμματα στην εκδήλωση με ένα εντυπωσιακό χρυσό και μαύρο φόρεμα, αναδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Και η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Juliette Binoche, έκανε μια λαμπερή εμφάνιση με ένα κρεμ σατέν τοπ με κουκούλα.

Η Halle Berry ήταν επίσης παρούσα, καθώς πόζαρε με ένα ασπρόμαυρο αμάνικο ριγέ φόρεμα -το χειρότερο ντύσιμο- για την εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Μαζί της ήταν και τα μοντέλα Irina Shayk και Shanina Shaik.

Oscar-winner Halle Berry was caught off-guard by #Cannes2025' updated dress code, forcing a last-minute outfit change. New rules ban nudity and 'voluminous outfits, in particular those with a large train' https://t.co/F2EBeqW7Q1 pic.twitter.com/iQ3eHJDat0 — Reuters Showbiz (@ReutersShowbiz) May 14, 2025

Η 39χρονη Irina εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό στράπλες μαύρο φόρεμα, με μεγάλα φουσκωτά μανίκια, και λευκό πουά σχέδιο.

Η Irina Shayk

Η Julia Garner ανέδειξε την απίστευτη σιλουέτα της με ένα διάφανο μαύρο μάξι φόρεμα, με σκίσιμο μέχρι το ύψος του μηρού.

Η Alessandra Ambrosio έδειχνε απίστευτη στα πράσινα, ενώ μαζί της ήταν και η Eva Longoria. Ομολογουμένως ήταν ένα δίδυμο της… φωτιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα υποδοχής του φεστιβάλ διατηρεί πλέον το δικαίωμα να απαγορεύσει την είσοδο στο κόκκινο χαλί σε όσους δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς. Αν και οι υπεύθυνοι λένε πως δεν πρόκειται για «αυστηρό κώδικα ενδυμασίας», οι νέες οδηγίες ακολουθούν το γαλλικό νομικό πλαίσιο και αντικατοπτρίζουν μια πιο αυστηρή στάση έναντι της δημόσιας έκθεσης.

