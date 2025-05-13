Tom Cruise: Η μαγεία του σινεμά είναι ομαδική υπόθεση - Τι είπε σε νέους ηθοποιούς

Από τις άκρως επικίνδυνες αποστολές ως Ethan Hunt στη διάσημη σειρά «Mission Impossible» μέχρι τις εναέριες περιπέτειες ως «Maverick», ο Τομ Κρουζ (Tom Cruise) πάντα αναγνώριζε την σημασία της ομαδικότητας.

Ο διάσημος σταρ του Χόλιγουντ είπε σε ανερχόμενους ηθοποιούς να υιοθετήσουν αυτή την προσέγγιση στα κινηματογραφικά πλατό και να γνωρίσουν τη δουλειά των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες και συμβάλλουν στη δημιουργία της κινηματογραφικής μαγείας.

Tom Cruise joined us for a special In Conversation event tonight at BFI Southbank, hosted by Edith Bowman.#MissionImpossible @ParamountPics @ParamountUK pic.twitter.com/r44dQte6ty — BFI (@BFI) May 11, 2025

Κατά την ομιλία του στο κεντρικό Λονδίνο με αφορμή την απονομή του τιμητικού βραβείου από το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, ο Κρουζ άσκησε κριτική στις σχολές κινηματογράφου για την παράλειψή τους να διδάξουν στους νέους ηθοποιούς τα εργαλεία που τους βοηθούν να κυριαρχήσουν στην οθόνη. Παράλληλα, εξήρε τους θρυλικούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ, Τζακ Νίκολσον και Μάρλον Μπράντο για την αντίληψή τους στα διάφορα τεχνικά μέσα αυτής της τέχνης.

«Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τα εργαλεία γύρω σας. Υπάρχει τεχνολογία. Είναι όπως με την αντίληψη της σκηνής από έναν ηθοποιό αλλά για πολλούς καλλιτέχνες αυτό δεν διδάσκεται στις σχολές κινηματογράφου», είπε χαρακτηριστικά.

«Πάντα λέω στους ηθοποιούς: "Περάστε χρόνο στο μοντάζ, κάντε την παραγωγή μιας ταινίας, μελετήστε παλιές ταινίες, αναγνωρίστε τι σας δίνει η μουσική, μάθετε ποιοι είναι αυτοί οι φακοί, γνωρίστε τον φωτισμό και πώς να τον χρησιμοποιήσετε προς όφελός σας. Κατανοήστε την τέχνη σε αυτόν τον βαθμό. Ο Μπράντο αντιλαμβανόταν απόλυτα το θέμα του φωτισμού, όπως και όλοι οι μεγάλοι"», συμπλήρωσε.

Ο σταρ ανέφερε επίσης ότι αφού πέτυχε τον ρόλο που τον έκανε γνωστό ως Joel Goodson στο «Risky Business» το 1983, αξιοποίησε αυτή την επιτυχία με τους παραγωγούς του «Top Gun» για να αποκτήσει μεγαλύτερο λόγο στη διαδικασία παραγωγής της ταινίας, σύμφωνα με τον Guardian.

«Διαπραγματεύτηκα μια συμφωνία όπου έπρεπε να συμμετέχω σε κάθε συνάντηση της παραγωγής και να παρακολουθώ κάθε πτυχή των παρασκηνίων. Τότε ήταν που άρχισα να αποκτώ μεγαλύτερο δημιουργικό έλεγχο», σημείωσε.

Επιπλέον, απέτισε φόρο τιμής στον Βρετανό σκηνοθέτη των «Top Gun» και «Days of Thunder», Τόνι Σκοτ, λέγοντας ότι η συνεργασία μαζί του υπήρξε μια «καταπληκτική εμπειρία».

«Αυτό που πέτυχε με τα αεροσκάφη στο «Top Gun» ήταν εξαιρετικό, όπως και [με τα αυτοκίνητα] στο «Days of Thunder». Άλλαξε την εναέρια κινηματογράφιση και ο τρόπος με τον οποίο βλέπετε σήμερα τα μηχανοκίνητα αθλήματα να γυρίζονται, οφείλεται στον Σκοτ», επισήμανε.

