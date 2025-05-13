«F1»: Κυκλοφόρησε ένα ακόμη εντυπωσιακό trailer της ταινίας με τον Brad Pitt

Η αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη της ταινίας «F1» στις κινηματογραφικές αίθουσες έχει ξεκινήσει και το ενδιαφέρον κορυφώνεται. Η νέα ταινία του Τζόζεφ Κοσίνσκι με τον Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) να πρωταγωνιστεί στον κόσμο της Formula 1, υπόσχεται ένα θέαμα που κόβει την ανάσα, παραπέμποντας στην επιτυχημένη συνταγή του «Top Gun: Maverick».

Το νέο τρέιλερ που κυκλοφόρησε πριν λίγες ώρες από την Apple επιβεβαιώνει τις προσδοκίες για ένα κινηματογραφικό υπερθέαμα που έχει διάρκεια 2,5 ώρες (151 λεπτά) ενώ φημολογείται ότι κόστισε πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται «έναν πρώην πιλότο μονοθέσιου της F1, ο οποίος επιστρέφει στην ενεργό δράση για να βοηθήσει τον Joshua Pearce, ένα νέο ταλέντο να ενταχθεί στην ομάδα APXGP».

Στο πλευρό το εμφανίζονται ο Βρετανο-Νιγηριανός ηθοποιός Ντάμσον Ίντρις και ο Οσκαρικός Χαβιέ Μπαρδέμ. Το λαμπερό καστ συμπληρώνουν οι Κέρι Κόντον, Τομπάιας Μένζις, Σάρα Νάιλς, Κιμ Μπόντνιαn και Μαξ Φερστάπεν. Ο Κοσίνσκι συνεργάστηκε και πάλι με τον βραβευμένο με Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας Κλαούντιο Μιράντα, σε σενάριο Έχρεν Κρούγκερ και διανομή από την Warner Bros, σύμφωνα με το World of Reel. Το «F1» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες, στις 26 Ιουνίου.

